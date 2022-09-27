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Факти / Надзвичайні події

В Україну завозили з РФ автозапчастини та кондиціонери на мільйони гривень – ДБР

Валентина Летяк, редакторка стрічки
В Україну завозили з РФ автозапчастини та кондиціонери
Фото: ДБР

Співробітники ДБР та Київської митниці викрили два підприємства, які після повномасштабного вторгнення РФ продовжували співпрацювати з російськими компаніями. Вони купували у росіян за рублі автозапчастини та кондиціонери.

На територію України товар ввозили через афілійовані білоруські та китайські компанії, які належать громадянам РФ.

ДБР вилучило майже 40 тонн кондиціонерів та запчастин до автомобілів російського виробництва загальною вартістю понад 12 млн грн. На це майно Печерський райсуд Києва наклав арешт. Його планують передати в управління АРМА.

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Справа розслідується за статтею Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади (ч. 2 ст. 110-2 ККУ).

Підозрюваним загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Джерело: ДБР
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