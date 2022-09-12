Вересень, 12 в 16:20

В Україні суд арештував активи колишнього нардепа Валерія Горбатова, який має тісні зв’язки з так званим “головою” тимчасово окупованого Криму Сергієм Аксьоновим та фінансував російських загарбників.

Про це поінформували в Державному бюро розслідувань. За інформацією слідства, Горбатов продовжував бізнес-діяльність у Криму, а податки сплачував окупантам та терористичним організаціям.

Свої підприємства він переоформив на іншу особу, щоб приховати злочинну діяльність. Активи цієї особи також арештовано.

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Загалом суд наклав арешт на: три квартири, вісім адміністративних будівель, два житлові будинки, 15 об’єктів нежитлового фонду, а також 42 транспортні засоби (серед них 8 легковиків, причепи, 34 транспортні засоби сільськогосподарського призначення).

Загальна площа арештованих об’єктів перевищує 5 тис. кв.м.

У чому підозрюють колишнього нардепа

У червні цього року ДБР повідомило, що викрило Валерія Горбатова на фінансуванні терористичного формування “ДНР”. За даними слідства, він має стосунок до діяльності Горлівської паперової фабрики на тимчасово окупованих територіях Донбасу, а також до ТОВ Благодійний Союз.

Ці підприємства сплачували податки терористичним формуванням на Донбасі.

Крім того, слідство має дані, що Горбатов привласнив культурну спадщину України, викрадену з кримських музеїв, а згодом придбану в “чорних археологів”. Під час обшуку в одному з офісних приміщень Києва, яке належить колишньому нардепу, правоохоронці виявили понад 6 тис. одиниць культурних та історичних цінностей на декілька мільйонів доларів. Деякі з них були заховані в “таємних кімнатах”.

Знайдені артефакти належать до епох від бронзового віку до пізнього середньовіччя. Йдеться про скіфські мечі, списи, сокири, монети, давні шоломи та посуд Трипільської культури.

Пов’язані з екснардепом компанії діють і в тимчасово окупованому Криму. Цей бізнес був зареєстрований на довірених осіб, зокрема, на його сина та племінника.

У ДБР уточнили, що Горбатов має тісні зв’язки з Аксьоновим – спільний бізнес. А дружина так званого “глави” Криму давала Горбатову довіреність на право користування своїм майном.

Справу проти Валерія Горбатова розслідують за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу або захоплення держвлади, зміни меж території або державного кордону України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Варто зазначити, що Валерій Горбатов був народним депутатом України кількох скликань (у в 1994-2006 роках). А в 2001-2002 роках він обіймав посаду голови Ради міністрів АР Крим. Згодом він працював першим заступником голови Федерації профспілок України.

У червні в ДБР повідомляли, що колишній нардеп втік із Києва на тимчасово окуповані території напередодні повномасштабного вторгнення російських військ.

Фото: ДБР