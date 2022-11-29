Підліток залишився без руки: армія РФ гатить по звільненій Херсонщині

Листопад, 28 в 23:14

Щонайменше одна людина загинула, ще троє дістали поранення внаслідок обстрілів з боку Росії по Херсону за попередню добу, повідомляє Офіс президента.

Одним із важкопоранених був 13-річний Артур Вобліков, якому після вибуху відірвало руку. Його матері Наталії Воблікової не було вдома, коли відбувся вибух. І коли вона почула вибухи, то не знала, живий він чи мертвий.

Після того, як Росія відступила від Херсона майже два тижні тому, перервавши водопостачання та лінії електропередач, лікарі кажуть, що доглядати за пацієнтами стає важче, особливо внаслідок збільшення атак.

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По всьому місту багато лікарів працюють, не маючи можливості використовувати ліфти для транспортування пацієнтів на операцію. Навіть доводиться оперувати з мобільними телефонами та ліхтариками. У деяких лікарнях ключове обладнання більше не працює.

Обережно маневруючи носилками вгору вузькими сходами лікарні, команда медичного персоналу понесла пораненого 13-річного підлітка в операційну, де вони змушені ампутувати йому руку.

Сидячи в темному коридорі в лікарні з дочкою, вони з матір’ю втішають одне одного, чекаючи закінчення операції.

– Вони не люди. Навіть тваринами (росіян) не назвеш, тому що тварини про своє піклуються. Вони стріляють по мирних жителях, по дітях. Ми їх сюди не кликали та не вбивали нікого з їхніх дітей. Тоді чому вони вбивають наших дітей? – запитала матір пораненого підлітка.

За словами одного з хірургів, діти надходять із важкими травмами голови та внутрішніх органів. Зокрема, він виявив уламок шрапнелі (артилерійський снаряд основного призначення з готовими уражаючими елементами) у животі 14-річного хлопця.