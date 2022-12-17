Ракетний удар по Кривому Рогу забрав чотири життя: знайшли тіло маленької дитини
У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 1,5-річного хлопчика.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Маленький хлопчик – це четверта жертва ракетного удару 16 грудня.
Через російський ракетний обстріл загинули 64-річна жінка і молода родина з маленьким сином. 13 людей отримали поранені. Серед них четверо дітей.
Всю ніч ворог гатив по Нікопольщині.
Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади – Червоногригорівську та Марганецьку.
На щастя, люди не отримали ушкоджень. Проте пошкоджені будинки та лінії електропередач.
Нагадаємо, що вранці 16 грудня російські війська влучили в житловий будинок у Кривому Розі Дніпропетровської області. Тоді Валентин Резніченко повідомив про двох загиблих. Кількість поранених становила вісім осіб, серед них маленькі діти.
Фото: Валентин Резніченко