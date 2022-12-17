Грудень, 17 в 7:51

У Кривому Розі вночі рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку тіло 1,5-річного хлопчика.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Маленький хлопчик – це четверта жертва ракетного удару 16 грудня.

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Через російський ракетний обстріл загинули 64-річна жінка і молода родина з маленьким сином. 13 людей отримали поранені. Серед них четверо дітей.

Всю ніч ворог гатив по Нікопольщині.

Російські окупаційні війська накрили важкою артилерією дві громади – Червоногригорівську та Марганецьку.

На щастя, люди не отримали ушкоджень. Проте пошкоджені будинки та лінії електропередач.

Нагадаємо, що вранці 16 грудня російські війська влучили в житловий будинок у Кривому Розі Дніпропетровської області. Тоді Валентин Резніченко повідомив про двох загиблих. Кількість поранених становила вісім осіб, серед них маленькі діти.

Фото: Валентин Резніченко