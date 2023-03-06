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Зеленський звільнив заступника голови СБУ та керівників спецслужби в двох областях

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Зеленський звільнив заступника голови СБУ та керівників спецслужби в двох областях
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки в Службі безпеки України.

Відповідні укази з’явилися на офіційному сайті Офісу президента.

Так, Зеленський звільнив Олександра Якушева з посади заступника голови СБУ (указ № 130). Якушев обіймав цю посаду з березня 2020 року.

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Іншими указами президент звільнив:

  • Олександра Провоторова – з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ ( указ № 131);
  • Ігоря Носка – з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ ( указ № 132);
  • Бориса Безрукого – з посади начальника Управління СБУ в Запорізькій області ( указ № 133);
  • Едуарда Федорова – з посади начальника Управління СБУ в Сумській області ( указ № 134).

Причини звільнення в указах президента не зазначені.

Варто зазначити, що Володимир Зеленський уже призначив нового очільника Управління Служби безпеки в Сумській області: ним став Олег Красношапка.

А Департамент охорони державної таємниці та ліцензування СБУ очолив Олег Храмов.

Ще в липні 2022 року президент анонсував “кадрову ревізію” в СБУ через незадовільну роботу працівників спецслужби. Після цього Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.

Виконувачем обов’язків глави спецслужби став бригадний генерал Василь Малюк. У лютому цього року він офіційно очолив СБУ.

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Джерело: Офіс президента
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