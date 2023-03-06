Зеленський звільнив заступника голови СБУ та керівників спецслужби в двох областях
Президент України Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки в Службі безпеки України.
Відповідні укази з’явилися на офіційному сайті Офісу президента.
Так, Зеленський звільнив Олександра Якушева з посади заступника голови СБУ (указ № 130). Якушев обіймав цю посаду з березня 2020 року.
Іншими указами президент звільнив:
- Олександра Провоторова – з посади начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ ( указ № 131);
- Ігоря Носка – з посади начальника Департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ ( указ № 132);
- Бориса Безрукого – з посади начальника Управління СБУ в Запорізькій області ( указ № 133);
- Едуарда Федорова – з посади начальника Управління СБУ в Сумській області ( указ № 134).
Причини звільнення в указах президента не зазначені.
Варто зазначити, що Володимир Зеленський уже призначив нового очільника Управління Служби безпеки в Сумській області: ним став Олег Красношапка.
А Департамент охорони державної таємниці та ліцензування СБУ очолив Олег Храмов.
Ще в липні 2022 року президент анонсував “кадрову ревізію” в СБУ через незадовільну роботу працівників спецслужби. Після цього Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.
Виконувачем обов’язків глави спецслужби став бригадний генерал Василь Малюк. У лютому цього року він офіційно очолив СБУ.