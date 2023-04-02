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Факти / Надзвичайні події

У Білій Церкві 59-річний чоловік підірвався на гранаті

Валентина Чорна, редакторка стрічки
У Білій Церкві 59-річний чоловік підірвався на гранаті

У Білій Церкві на Київщині літній чоловік підірвався на гранаті. Індицент стався у неділю, 2 квітня, близько 14:00.

Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, 59-річний померлий хворів та мав вади ніг.

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– Вибухотехніки виявили на місці чеку. Попередня версія трагедії – суїцид. На місці працюють поліцейські Київщини патрульна поліція, рятувальники та медики, – написав він у Telegram.

Нещодавно вибух гранати стався у Львові, в одній із квартир багатоповерхівки на вулиці Замарстинівській.

Від отриманих травм на місці події загинув 44-річний гість, мешканець Чернігова.

Господаря квартири – 52-річного львів’янина – швидка госпіталізувала із тяжкими травмами.

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Фото: Поліція Київщини

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