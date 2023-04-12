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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Это не первый случай. В ООН возмущены кадрами казни украинского военного

Генсек ООН Антоніу Гутерріш
Фото: Depositphotos

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине заявила, что видео с казнью украинского военнопленного россиянами не является единичным случаем.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

В ООН возмущены особенно ужасными видео, размещенными в социальных сетях 11 апреля.

– На одном из видео показана жестокая казнь человека, который, видимо, является украинским военнопленным, а на другом — изуродованные тела, вероятно, украинских военнослужащих. К сожалению, это не единичный случай, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в недавних отчетах миссия фиксировала ряд серьезных нарушений международного гуманитарного права, в частности, в отношении пленных.

– Эти последние нарушения также должны быть должным образом расследованы, а виновные – привлечены к ответственности, – резюмировали в ООН.

Напомним, вчера в сети появилось видео с обезглавливанием, вероятно, украинского военного.

На видео, которое длится полторы минуты, можно увидеть, как люди в военной форме с белыми лентами (знак, который используют оккупанты для идентификации своих войск в Украине) обезглавливают живого человека, который имеет форму с украинскими знаками распознавания.

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование этого военного преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто не поймет, если лидеры стран ЕС не отреагируют на увиденное.

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Война в Украине, ВСУ, ООН, Російська агресія, Страта, Україна
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