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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Викинула 3-річного сина з 8 поверху: у Києві засуджено жінку

Викинула 3-річного сина з 8 поверху: у Києві засуджено жінку

До 11 років в’язниці засуджено жінку, яка викинула з вікна восьмого поверху свою трирічну дитину. Таке рішення ухвалив суд.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

– За підтримки публічного звинувачення ювенальними прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва 40-річну жительку столиці засуджено до 11 років позбавлення волі за вчинення закінченого замаху на умисне вбивство малолітньої дитини (ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 КК України), – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у січні 2021 року обвинувачена після сварки по телефону з цивільним чоловіком відкрила у квартирі вікно та почала викидати з восьмого поверху речі.

– Відразу після цього жінка взяла на руки свого трирічного сина і, підійшовши до відкритого вікна, перевернула тіло малолітньої дитини через підвіконня та випустила його з рук, – інформують у пресслужбі.

Через падіння з великої висоти хлопчик зазнав серйозних травм, але завдяки своєчасному реагуванню правоохоронців, медиків та свідків події вижив. Дитина перебуває під опікою родичів, вона у задовільному стані.

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– У суді обвинувачена свою провину заперечувала, наголошуючи, що хлопчик нібито сам випав із вікна. Проте суд допитав низку свідків, свідчення яких спростовували версію обвинуваченої. Проведеною експертизою жінка визнана осудною, – додають у прокуратурі.

До набрання вироком суду жінка залишатиметься під вартою.

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