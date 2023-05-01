Лілія Стрілець, головна редакторка
Вибухи у Києві – що сталося
Рано вранці 1 травня у Києві чутно звуки вибухів. На цей час у місті та всій країні було оголошено повітряну тривогу.
За повідомленням обласної військової адміністрації – це робота сил протиповітряної оборони.
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Минула атака на столицю була в ніч проти 28 квітня – тоді над повітряним простором Києва було знищено 11 крилатих ракет та два безпілотники.
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