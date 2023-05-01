Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Зображав із себе військового лідера: в ISW пояснили, навіщо Путін їздив на ТОТ
В Польщі чоловік з ножем напав на українок. Одна загинула, двоє у лікарні
В Україні заборонили географічні назви, пов’язані з РФ – Зеленський підписав закон
У Почаївській лаврі парафіяни УПЦ МП заявили, що Путін – їхній правитель, а Україну бомбить Бог
Від Путіна відвертається частина російської еліти – міністр оборони ФРН
Надзвичайні події Терміново
Терміново
Лілія Стрілець, головна редакторка

Вибухи у Києві – що сталося

Вибух
Фото: Pexels

Рано вранці 1 травня у Києві чутно звуки вибухів. На цей час у місті та всій країні було оголошено повітряну тривогу.

За повідомленням обласної військової адміністрації – це робота сил протиповітряної оборони.

Слідкуйте за останніми оновленнями у текстовій трансляції 432-го дня війни.

Читайте також
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 30.04.2023
карта бойових дій на 28.04.2023

Минула атака на столицю була в ніч проти 28 квітня – тоді над повітряним простором Києва було знищено 11 крилатих ракет та два безпілотники.

Війна в Україні, Вибух, Київ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог в Україні 2023
У Чорному морі РФ збільшила кількість ракетоносіїв – ОК Південь
Вибухи у Києві – що сталося
Вибухи у Києві і тривога по всій Україні: 432-й день війни
Вибухи у Києві – що сталося
Недешева історія: Резніков пояснив, чому партнери зволікають з постачанням винищувачів
Олексій Резніков
Окупанти мали успіх на деяких ділянках фронту, але ЗСУ повернули позиції – Маляр
Війна в Україні, бої на фронті
Відео
Ракетна атака 28 квітня: Ігнат розкрив тактику Росії

У Повітряних силах розповіли, звідки та які літаки застосувала РФ під час ракетної атаки по Україні вранці 28 квітня.

Яна Брензей, Валентина Летяк
Безкоштовний освітній проєкт CharityPro: як взяти участь та коли розпочинається навчання
Вибухи у Києві – що сталося
Наші герої мають бути певні, що про них подбають: в Одесі відкрили центр реабілітації RECOVERY
Вибухи у Києві – що сталося
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (30.04.2023)
Вибухи у Києві – що сталося
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (30.04.2023)
Вибухи у Києві – що сталося
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь