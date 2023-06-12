Звільнення трьох населених пунктів у Донецькій області та обмін полоненими: 474-й день війни
Україна отримає F-16, але поки навчання пілотів не відбуваються – Ігнат
Україна отримає від партнерів багатофункціональні легкі винищувачі F-16, проте нині залишається відкритим питанням, коли ж це відбудеться.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наразі не відбуваються навчання пілотів на цих літаках.
В окупованому Мелітополі прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області прогриміла серія потужних вибухів.
Партизани з руху Атеш стверджують, що удар по російським окупантам був дуже сильним. Однак наразі не уточнюється, якою була головна ціль для атаки.
На окупованій частині Херсонщини евакуювали 112 людей – ОВА
З затоплених територій на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра у Херсонській області вдалося евакуювати 112 людей. Серед них – 54 жінки та семеро дітей.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, середній рівень води впав до позначки 3,93 м. Площа підтоплення зменшилася майже вдвічі та зараз становить 77 кв. км.
Підтопленими залишаються 46 населених пунктів, серед них на правому березі – 32, а на лівому – 14. На деокупованій території залишаються підтопленими майже 3,8 тис. будинків.
Президент Чехії зустрівся з українкою, з якої знущалися однокласники
З українською школяркою Поліною, якій під час шкільної екскурсії у Чехії однокласник плюнув в обличчя, поспілкувався президент країни Петр Павел.
Відомо, що дівчинка через війну виїхала з Коростеня Житомирської області та зараз навчається в одній із чеських шкіл.
Павел заявив, що загалом засуджує можливі знущання, приниження і насильство в школах, але у випадку з дитиною, яка була змушена покинути свою країну через війну, він вважає їх особливо ганебними.
СБУ оприлюднила ексклюзивне відео з обміну полоненими
Україна звільнила з російського полону ще 95 людей. У списку – воїни ЗСУ, Нацгвардії, а також прикордонники. Серед них – 93 рядових та сержантів, двоє офіцерів.
У Службі безпеки України показали унікальне та чуттєве відео з нашими звільненими захисниками. Деякі з них падали на землю та не могли повірити, що тепер вони вдома.
Вода не відступає, а екологічні наслідки щодня стають дедалі масштабнішими. Поки весь світ спостерігає, як росіяни здійснюють екоцид на Херсонщині, прості люди, волонтери разом із поліцейськими та рятувальниками під обстрілами евакуюють місцевих. Як і раніше, найскладніша ситуація на окупованій території, адже там врятувати людей практично неможливо.Оксана Михайлова