Звільнення трьох населених пунктів у Донецькій області та обмін полоненими: 474-й день війни

12 Червня, 0:20

На окупованій частині Херсонщини евакуювали 112 людей – ОВА

З затоплених територій на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра у Херсонській області вдалося евакуювати 112 людей. Серед них – 54 жінки та семеро дітей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, середній рівень води впав до позначки 3,93 м. Площа підтоплення зменшилася майже вдвічі та зараз становить 77 кв. км.

Підтопленими залишаються 46 населених пунктів, серед них на правому березі – 32, а на лівому – 14. На деокупованій території залишаються підтопленими майже 3,8 тис. будинків.