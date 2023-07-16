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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Ракета в напрямку міста: в Запоріжжі пролунали вибухи

Х-555
Фото: Факти ICTV

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зафіксовані пуски ракет у напрямку Запоріжжя.

Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Війна в Україні, Вибух, Запоріжжя
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