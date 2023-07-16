Ракета в напрямку міста: в Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зафіксовані пуски ракет у напрямку Запоріжжя.
Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.
Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Минув майже місяць від останнього масштабного удару росіянами по Одесі. У ніч на 14 червня ворог атакував місто чотирма Калібрами. Тоді ударна хвиля пошкодила житлові будинки, бізнес-центр та політехнічний університет. Людям, зокрема освітянам, обіцяли допомогти міжнародні організації та місцева влада.Олександра Ченкова