Ракета в напрямку міста: в Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про зафіксовані пуски ракет у напрямку Запоріжжя.

Наразі влада регіону не коментувала інформацію про вибухи.

Дивитись наживо, де в Україні увімкнули сирени, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 507-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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