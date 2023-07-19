Вибухи у Києві під час тривоги – що відомо
У Києві під ранок 19 липня пролунали вибухи. Їх підтвердив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у місті та у області працює ППО.
Перед цим було оголошено повітряну тривогу.
О 5:40 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
– Знову атакував столицю Shahed. Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються, – уточнив начальник КМВА Сергій Попко.
Де в Україні оголошено повітряну тривогу – дивіться інтерактивній карті повітряних тривог.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Фото: ОК Південь
Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.Оксана Лотоцька