Вибухи у Києві під час тривоги – що відомо

У Києві під ранок 19 липня пролунали вибухи. Їх підтвердив міський голова Віталій Кличко. За його словами, у місті та у області працює ППО.

Перед цим було оголошено повітряну тривогу.

О 5:40 в Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

– Знову атакував столицю Shahed. Безрезультатно. Ще на підступах до столиці ППО виявила і знищила усі ворожі дрони. Попередньо, без жертв та руйнувань, але дані ще уточнюються, – уточнив начальник КМВА Сергій Попко.

Де в Україні оголошено повітряну тривогу – дивіться інтерактивній карті повітряних тривог.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 511-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Фото: ОК Південь

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