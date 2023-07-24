Зачинився у кабінеті та вистрілив у себе: у Тернополі поліцейський намагався скоїти суїцид

Вранці 24 липня у приміщенні Тернопільського міського управління працівник поліції намагався скоїти самогубство. Чоловік вистрілив у себе з табельної зброї. Колеги побачили його з пораненням і викликали швидку медичну допомогу.

Приміщення, де стався суїцид, розташоване у центрі Тернополя. 21-річний лейтенант, оперативний працівник, заступаючи на чергування, отримав вранці табельну зброю. Після цього чоловік зачинився в кабінеті і вистрілив у себе.

– Молодий працівник поліції, отримавши зброю, заступав на службу і намагався скоїти суїцид. Зараз головне – життя людини, зараз ми надаємо максимальну допомогу, щоб врятувати його, працівники поліції здають кров. Чому так сталося – розбирається ДБР. Ніхто замовчувати нічого не буде. Буде дана правова оцінка, будуть вивчені всі обставини, які спонукали поліцейського піти на такий крок, – розповів т.в.о. начальника ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Про поліцейського, який намагався скоїти самогубство, відомо, що він працював у поліції лейтенантом, 1,5 місяця тому прийшов на роботу в міське управління з навчального закладу.

Зараз чоловік перебуває у лікарні у вкрай важкому стані, за його життя борються лікарі. Розслідування цього випадку проводять слідчі ДБР і прокуратура.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.