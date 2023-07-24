Зачинився у кабінеті та вистрілив у себе: у Тернополі поліцейський намагався скоїти суїцид
Вранці 24 липня у приміщенні Тернопільського міського управління працівник поліції намагався скоїти самогубство. Чоловік вистрілив у себе з табельної зброї. Колеги побачили його з пораненням і викликали швидку медичну допомогу.
Приміщення, де стався суїцид, розташоване у центрі Тернополя. 21-річний лейтенант, оперативний працівник, заступаючи на чергування, отримав вранці табельну зброю. Після цього чоловік зачинився в кабінеті і вистрілив у себе.
– Молодий працівник поліції, отримавши зброю, заступав на службу і намагався скоїти суїцид. Зараз головне – життя людини, зараз ми надаємо максимальну допомогу, щоб врятувати його, працівники поліції здають кров. Чому так сталося – розбирається ДБР. Ніхто замовчувати нічого не буде. Буде дана правова оцінка, будуть вивчені всі обставини, які спонукали поліцейського піти на такий крок, – розповів т.в.о. начальника ГУ Нацполіції у Тернопільській області Сергій Зюбаненко.
Про поліцейського, який намагався скоїти самогубство, відомо, що він працював у поліції лейтенантом, 1,5 місяця тому прийшов на роботу в міське управління з навчального закладу.
Зараз чоловік перебуває у лікарні у вкрай важкому стані, за його життя борються лікарі. Розслідування цього випадку проводять слідчі ДБР і прокуратура.
За рік зернової угоди успішно пройшли свій шлях понад тисячу кораблів, відвантажено понад 30 млн тонн зерна та іншої продукції. Увесь цей час Росія постійно намагалася угоду зупинити, блокувати, затягувати процес, тобто використовувала потенційний голод у всьому світі як шантаж. А після виходу з угоди стала бити по всій портовій інфраструктурі.Наталія Кулик