РФ завдала удару по Запоріжжю: троє людей загинули, є поранені
Російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. За попередньою інформацією, троє людей загинуло, наразі відомо про сімох постраждалих.
У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначають, що попередньо відомо про влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури.
В ОВА уточнили, що по Запоріжжю завдали удару надточною зброєю, внаслідок чого зруйновано храм та торгівельні точки у Шевченківському районі.
Наразі відомо про трьох загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки.
Кількість постраждалих може збільшитися, оскільки в багатьох квартирах вибило вікна, розлетілись уламки скла.
У Патрульній поліції України додали, що на місці працюють всі служби. Там надають необхідну допомогу, регулюють рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.
За даними з відкритих джерел, остання повітряна тривога у Запоріжжі та області тривала протягом 40 хвилин сьогодні (з 19:43 до 20:24).
Вони тримають наше небо. ППО – ця абревіатура тепер знайома кожному українцю. Вимовляючи її, ми відчуваємо повагу, безмежну вдячність і гордість. На початку російського вторгнення наші воїни, маючи у своєму арсеналі лише застарілі радянські системи, не дали окупантам захопити українське небо. А тепер ще й опанували провідні розробки армій НАТО. Від норвезьких Nasams, які блискуче проявили себе в Україні, до американських Petriot, що збивають балістичні та надзвукові ракети.Орест Дрималовський