РФ завдала удару по Запоріжжю: троє людей загинули, є поранені

Російські війська атакували житловий квартал Запоріжжя. За попередньою інформацією, троє людей загинуло, наразі відомо про сімох постраждалих.

У Запорізькій обласній військовій адміністрації зазначають, що попередньо відомо про влучання в об‘єкт цивільної інфраструктури.

В ОВА уточнили, що по Запоріжжю завдали удару надточною зброєю, внаслідок чого зруйновано храм та торгівельні точки у Шевченківському районі.

Наразі відомо про трьох загиблих цивільних людей, медики надають допомогу пораненим. Вибуховою хвилею у багатоповерхівках вибито шибки.

Кількість постраждалих може збільшитися, оскільки в багатьох квартирах вибило вікна, розлетілись уламки скла.

У Патрульній поліції України додали, що на місці працюють всі служби. Там надають необхідну допомогу, регулюють рух та забезпечують безперешкодний проїзд спецтранспорту.

За даними з відкритих джерел, остання повітряна тривога у Запоріжжі та області тривала протягом 40 хвилин сьогодні (з 19:43 до 20:24).

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