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Працює ППО: у Запоріжжі пролунали вибухи
У Запоріжжі пролунали вибухи ввечері 26 серпня.
Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.
За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, для захисту регіону працює протиповітряна оборона.
Разом із тим, перед початком атаки у Запорізькій обласній військовій адміністрації попереджали, що на території області існує загроза застування ударних безпілотників з боку ворога. Згодом це підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.
Дізнатись, де в Україні працює повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-у добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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