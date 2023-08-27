Працює ППО: у Запоріжжі пролунали вибухи

У Запоріжжі пролунали вибухи ввечері 26 серпня.

Перед цим у місті та області була оголошена повітряна тривога.

За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, для захисту регіону працює протиповітряна оборона.

Разом із тим, перед початком атаки у Запорізькій обласній військовій адміністрації попереджали, що на території області існує загроза застування ударних безпілотників з боку ворога. Згодом це підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Дізнатись, де в Україні працює повітряна тривога, можна інтерактивній карті повітряних тривог на Фактах ICTV.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 549-у добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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