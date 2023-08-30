Під Києвом на березі річки знайшли обгорілу 16-річну дівчину: що сталося

На одній із водойм міста Сквира Київської області неповнолітню вразило струмом під час відпочинку на природі.

Про це у Telegram повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

– Хлопець разом з дівчиною проводили час на одній з водойм міста Сквира. В момент, коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю, – написав він.

Постраждалу негайно госпіталізували до Білоцерківської лікарні. Вона перебуває у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.

– На місці події працювали співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини. Закликаю батьків бути уважними до дозвілля дітей! Попереджати про можливі ризики і небезпеку, – додав він.

Фото: Андрій Нєбитов

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