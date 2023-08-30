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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Під Києвом на березі річки знайшли обгорілу 16-річну дівчину: що сталося

Під Києвом на березі річки знайшли обгорілу 16-річну дівчину: що сталося

На одній із водойм міста Сквира Київської області неповнолітню вразило струмом під час відпочинку на природі.

Про це у Telegram повідомив начальник ГУНП у Київській області Андрій Нєбитов.

– Хлопець разом з дівчиною проводили час на одній з водойм міста Сквира. В момент, коли 16-річна закидала вудку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач, після чого дівчина впала на землю, – написав він.

Під Києвом на березі річки знайшли обгорілу 16-річну дівчину: що сталося

Фото: Андрій Нєбитов

Постраждалу негайно госпіталізували до Білоцерківської лікарні. Вона перебуває у важкому стані з термічними опіками більшості тіла.

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– На місці події працювали співробітники Білоцерківського управління поліції Київщини. Закликаю батьків бути уважними до дозвілля дітей! Попереджати про можливі ризики і небезпеку, – додав він.

Фото: Андрій Нєбитов

Київська область, Поліція
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Частини тіл росіян розкидало на дерева: полонені окупанти божаться не повертатися в Україну

Наші армійці поступово просуваються уперед на Запорізькому напрямку, випалюючи позиції окупантів. Щоправда, ті й самі залюбки криють артилерією своїх же, розносячи те, що лишилось від укріплень на друзки. Про це свідчать полонені, яким пощастило вижити під подвійним щільним вогнем. Це вони називають суцільним пеклом. Нині із захопленими вояками ворожої армії – працюють слідчі СБУ.

Андрій Почтєв
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