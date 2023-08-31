Посягання на життя патрульних: у Дніпрі відкрили ще одне провадження

Поліція Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних під час інциденту в Дніпрі 29 серпня. Це ст. 348 Кримінального кодексу України, якою передбачено позбавлення волі від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Слідчі мають встановити всі обставини правопорушення щодо патрульних поліцейських, вчиненого під час конфлікту між водієм авто, якого зупинили за порушення ПДР, та правоохоронцями.

У Дніпрі 29 серпня поліцейські зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху і не реагував на вимогу зупинитися. В машині були чоловік, його дружина та двоє дітей.

Між чоловіком та поліцейськими виник конфлікт, під час якого він ударив патрульну в обличчя, а іншого правоохоронця кинув на землю. Останній вистрілив у порушника. Від поранень той помер на місці.

Того ж дня поліцейського, який відкрив вогонь, затримали.

За попередніми даними ДБР, причиною конфлікту стала відмова дорослих осіь, що були в машині, виходити з неї. Правоохоронці почали силою витягувати їх із авто та використали газовий балончик. Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та здійснив три постріли у спину чоловіку.

Водночас у ДБР поки не можуть підтвердити інформацію про те, чи виявили алкоголь у крові чоловіка, який загинув внаслідок інциденту за участі патрульних.

Окрім того, досі не встановлено точно, хто саме був за кермом автівки. Для цього фахівці мають ретельно проаналізувати всі відеозаписи.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Джерело : Нацполіція

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