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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ ударом з Урагана знищила приватний будинок на Дніпропетровщині

Обстріл Дніпропетровської області 4 вересня 2023

Російські війська обстріляли Великомихайлівську громаду та Нікополь Дніпропетровської області.

По Великомихайлівській громаді Синельниківського району російські окупанти надвечір випустили снаряди з Ураганів.

Один із них поцілив просто в приватний будинок, знищивши його. Ще дві оселі пошкоджені.

Пожежу в господарській споруді, яку внаслідок обстрілу охопило вогнем, ліквідовано.

Побито мотоцикл.

Двічі з важкої артилерії ворог гатив по Нікополю.

На щастя, каже керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, усюди минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 559-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Дніпропетровська область
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Уроки в метро та бомбосховищах: як почався новий навчальний рік в Україні

Українські школярі цього року вчитимуться у трьох форматах: очному, дистанційному чи змішаному. Більшість шкіл винесла це питання на розсуд батьків. Вони здебільшого хочуть, щоб діти навчалися за партами, але це залежить від наявності укриттів та їхньої місткості. Чверть шкіл не мають бомбосховищ. Водночас за парти зможуть сісти тільки 65% дітей. Регіони, які постійно страждають від російських обстрілів, до офлайн-навчання не повернуться.

Тетяна Наконечна
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