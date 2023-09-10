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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі

Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Фото: ДСНС

Вночі 10 серпня у Тернополі сталася масштабна пожежа. Дим над містом здіймається і досі.

У ДСНС України у Тернопільській області повідомляється, що у місті вночі загорівся завод пінопласту на вул. Микулинецькій.

– Сьогодні вночі, о 03:05, на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному з тернопільських підприємств на вул. Микулинецькій, – йдеться у повідомленні.

Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Фото: ДСНС у Тернопільській області
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Фото: ДСНС у Тернопільській області
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Фото: ДСНС у Тернопільській області
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Фото: ДСНС у Тернопільській області
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Фото: ДСНС у Тернопільській області
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Фото: ДСНС у Тернопільській області
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі

Встановлено, що орієнтовна площа пожежі становить близько 9 тис. м. кв. Полум’я охопило одноповерхову будівлю загальною площею 13 тис. м. кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах. Зазначається, що приміщення заповнене пінопластом.

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Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, і ліквідація триває.

Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини займання встановлюються.

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ДСНС, Пожежа, Тернопіль
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