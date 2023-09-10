Дим здіймається досі: у Тернополі з ночі гасять пожежу на заводі
Вночі 10 серпня у Тернополі сталася масштабна пожежа. Дим над містом здіймається і досі.
У ДСНС України у Тернопільській області повідомляється, що у місті вночі загорівся завод пінопласту на вул. Микулинецькій.
– Сьогодні вночі, о 03:05, на номер екстреного виклику 101 надійшло повідомлення про масштабну пожежу на одному з тернопільських підприємств на вул. Микулинецькій, – йдеться у повідомленні.
Встановлено, що орієнтовна площа пожежі становить близько 9 тис. м. кв. Полум’я охопило одноповерхову будівлю загальною площею 13 тис. м. кв., зі стінами з сендвіч-панелей та металевим покриттям на металевих фермах. Зазначається, що приміщення заповнене пінопластом.
Станом на 05:45 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, і ліквідація триває.
Постраждалих внаслідок пожежі не виявлено. Причини займання встановлюються.
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