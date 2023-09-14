Загинув 6-річний хлопчик, є поранені: вночі РФ вдарила по селу на Херсонщині

Після опівночі 14 вересня російська артилерія атакувала село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Загинув 6-річний хлопчик, його 13-річного брата госпіталізували у тяжкому стані.

Поранення також дістали троє дорослих сусідів, які намагалися допомогти дітям, проте теж потрапили під обстріл.

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За даними Херсонської обласної прокуратури, вналідок обстрілу пошкоджено й інші приватні будинки та господарські споруди. Правоохоронці фіксують наслідки.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Херсонська обласна прокуратура

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