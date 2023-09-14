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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Загинув 6-річний хлопчик, є поранені: вночі РФ вдарила по селу на Херсонщині

РФ вдарила по селу на Херсонщині

Після опівночі 14 вересня російська артилерія атакувала село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.

Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Загинув 6-річний хлопчик, його 13-річного брата госпіталізували у тяжкому стані.

Поранення також дістали троє дорослих сусідів, які намагалися допомогти дітям, проте теж потрапили під обстріл.

Зараз дивляться

За даними Херсонської обласної прокуратури, вналідок обстрілу пошкоджено й інші приватні будинки та господарські споруди. Правоохоронці фіксують наслідки.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Херсонська обласна прокуратура

Війна в Україні, Російська агресія, Херсонська область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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