Загинув 6-річний хлопчик, є поранені: вночі РФ вдарила по селу на Херсонщині
Після опівночі 14 вересня російська артилерія атакувала село Новодмитрівка Білозерської громади Херсонської області.
Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території. Загинув 6-річний хлопчик, його 13-річного брата госпіталізували у тяжкому стані.
Поранення також дістали троє дорослих сусідів, які намагалися допомогти дітям, проте теж потрапили під обстріл.
За даними Херсонської обласної прокуратури, вналідок обстрілу пошкоджено й інші приватні будинки та господарські споруди. Правоохоронці фіксують наслідки.
Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Херсонська обласна прокуратура
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