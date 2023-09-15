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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

РФ атакує Україну дронами: у Вінницькій області гримлять вибухи

Дрони Shahed
Фото: Факти ICTV

Російські війська вже третю годину атакують Україну ударними безпілотниками.

Оновлено о 06:20. Наразі гучні вибухи лунають у Вінницькій області.

Загроза застосування БпЛА, крім Вінницької, існує для жителів Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей.

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Зауважимо, що спершу о 03:29 Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку жителів Миколаївської та Херсонської областей.

Потім загроза поширилась і на Дніпропетровську область.

Далі сирени спрацювали в центральних регіонах.

О пів на шосту ранку група ворожих ударних дронів із повітряного простору Вінниччини попрямувала в північно-західному напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Безпілотники, Вінницька область, дрон, Дрони, Хмельницька область, Чернівецька область
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