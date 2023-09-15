РФ атакує Україну дронами: у Вінницькій області гримлять вибухи
Російські війська вже третю годину атакують Україну ударними безпілотниками.
Оновлено о 06:20. Наразі гучні вибухи лунають у Вінницькій області.
Загроза застосування БпЛА, крім Вінницької, існує для жителів Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей.
Зауважимо, що спершу о 03:29 Повітряні сили ЗСУ попередили про небезпеку жителів Миколаївської та Херсонської областей.
Потім загроза поширилась і на Дніпропетровську область.
Далі сирени спрацювали в центральних регіонах.
О пів на шосту ранку група ворожих ударних дронів із повітряного простору Вінниччини попрямувала в північно-західному напрямку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 569-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко