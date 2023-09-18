Загроза атаки БПЛА: на Миколаївщині пролунали вибухи
Пізно ввечері 17 вересня на Миколаївщині пролунали вибухи, там працює ППО.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
– На Миколаївщині працює ППО! Залишайтесь в укриттях! – йдеться у повідомленні.
Перед цим повідомлялось, що у повітряному просторі Миколаївщини була зафіксована група ударних БпЛА, ворожі дрони рухалися у західному напрямку.
Нагадаємо, що вдень 17 вересня в Очакові Миколаївської області прогриміли звуки вибухів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко