Загроза атаки БПЛА: на Миколаївщині пролунали вибухи

Пізно ввечері 17 вересня на Миколаївщині пролунали вибухи, там працює ППО.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

– На Миколаївщині працює ППО! Залишайтесь в укриттях! – йдеться у повідомленні.

Перед цим повідомлялось, що у повітряному просторі Миколаївщини була зафіксована група ударних БпЛА, ворожі дрони рухалися у західному напрямку.

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Нагадаємо, що вдень 17 вересня в Очакові Миколаївської області прогриміли звуки вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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