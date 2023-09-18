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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Загроза атаки БПЛА: на Миколаївщині пролунали вибухи

Вибух

Пізно ввечері 17 вересня на Миколаївщині пролунали вибухи, там працює ППО.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

– На Миколаївщині працює ППО! Залишайтесь в укриттях! – йдеться у повідомленні.

Перед цим повідомлялось, що у повітряному просторі Миколаївщини була зафіксована група ударних БпЛА, ворожі дрони рухалися у західному напрямку.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що вдень 17 вересня в Очакові Миколаївської області прогриміли звуки вибухів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 571-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Війна в Україні, Вибух, Миколаївська область
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
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