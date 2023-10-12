Загинуло двоє людей, поранено – ще семеро: росіяни обстріляли Авдіївку і Гірник

Російські окупанти обстріляли Авдіївку, Багатир Волноваського району, Галицинівку і Гірник Покровського району. Внаслідок атаки там є загиблі та поранені люди, серед них – діти.

За даними Офіс генерального прокурора, в Авдіївці Донецької області осколкові поранення дістали 58-річний чоловік і 61-річна жінка.

Внаслідок ракетної атаки по Багатиру загинув 11-річний хлопчик, а його шестирічний брат дістав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір госпіталізували з множинними рваними ранами.

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Через атаку по Галицинівку внаслідок розривів снарядів зазнали тілесних ушкоджень 32-річний чоловік і 62-річна жінка.

У Гірнику через влучання російських боєприпасів загинула 44-річна жінка, а її 24-річний зять травмований. Загалом росіяни вбили двох людей, серед яких є 11-річна дитина, та поранили ще сімох громадян.

Розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За цей злочин передбачено тюремне ув’язнення на термін від 10 до 15 років або довічне позбавленням волі.

Джерело : Офіс генпрокурора

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