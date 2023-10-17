У Вознесенську після активізації тактичної авіації РФ стався потужний вибух
О пів на четверту ранку 17 жовтня у Вознесенську Миколаївської області прогримів потужний вибух.
За 15 хвилин до цього в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу для регіону через активність ворожої тактичної авіації.
За кілька хвилин після вибуху повітряну тривогу в регіоні скасували.
Подробиць в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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Росіяни продовжують атакувати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагаючись захопити нові території, вони закидають позиції наших військовослужбовців, а також мирні міста і села боєприпасами усіх калібрів, атакуючи і з неба, і з землі.Владислав Круглов