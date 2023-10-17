У Вознесенську після активізації тактичної авіації РФ стався потужний вибух

О пів на четверту ранку 17 жовтня у Вознесенську Миколаївської області прогримів потужний вибух.

За 15 хвилин до цього в Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу для регіону через активність ворожої тактичної авіації.

За кілька хвилин після вибуху повітряну тривогу в регіоні скасували.

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Подробиць в обласній військовій адміністрації поки не повідомляли.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 601-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

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