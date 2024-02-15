Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Після падіння уламків почалась пожежа: в Івано-Франківській області знищено ракету
Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі
Олексій Навальний помер у колонії
Вибухи у Львові: троє постраждалих, є влучання в обʼєкт інфраструктури
Вибухи в Києві 15 лютого: у КМВА повідомляють про знищення всіх ракет
Надзвичайні події
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі

вибух
Фото: Getty Images

Уранці 15 лютого під час ракетного обстрілу України прогриміли вибухи в Хмельницькій області.

Оновлено об 11:24. Сили протиповітряної оборони ворожу ціль знищили, однак зафіксовано пошкодження на об’єктах інфраструктури та житлових об’єктах.

Є постраждалі.

Зараз дивляться

Що відомо про вибухи в Хмельницькій області 15 лютого

Вибухи в Хмельницькій області під час ракетного обстрілу України 15 лютого стали результатом роботи протиповітряної оборони.

Ворожу ракету сили ППО знищили, однак унаслідок збиття повітряного об’єкта сталося займання приватного будинку.

На місцях працюють усі профільні служби.

Згідно з уточненими даними, після вибухів у Хмельницькій області під час ракетного обстрілу України 15 лютого постраждали троє людей.

32-річний чоловік та 53-річна жінка перебувають у стані середньої важкості.

85-річна постраждала – у шоковому стані.

Ракетний обстріл України 15 лютого

Під час ракетного обстрілу України 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили 13 із 26 запущених росіянами боєприпасів, зокрема, вісім ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету Іскандер-М/ KN-23, обидва Калібри, дві ракети Х-59.

Не вдалося знищити чотири ракети Х-101/Х-555/Х-55, п’ять Іскандерів-М/ KN-23, дві ракети Х-59 та дві С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Тюрін

балістична ракета, Війна в Україні, Вибух, обстріл, Ракета, Ракетні удари Росії, ракетний удар, Російська агресія, Хмельницька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Вибухи в Харкові 17 лютого: РФ завдає ударів
вибух
Вибух у спорткомплексі Мелітополя 17 лютого: дітей терміново евакуювали
вибух
Вибух у Запоріжжі 17 лютого: що відомо про влучання
вибух
Якщо матимемо достатньо ППО, зможемо повернути додому мільйони українців – Зеленський
виступ Зеленського у Мюнхені
Наші дії обмежуються лише кількістю та дальністю засобів ураження – Зеленський
Зеленський у Мюнхені

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь