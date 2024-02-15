Вибухи на Хмельниччині: після збиття ракети спалахнула пожежа, є постраждалі

Уранці 15 лютого під час ракетного обстрілу України прогриміли вибухи в Хмельницькій області.

Оновлено об 11:24. Сили протиповітряної оборони ворожу ціль знищили, однак зафіксовано пошкодження на об’єктах інфраструктури та житлових об’єктах.

Є постраждалі.

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Що відомо про вибухи в Хмельницькій області 15 лютого

Вибухи в Хмельницькій області під час ракетного обстрілу України 15 лютого стали результатом роботи протиповітряної оборони.

Ворожу ракету сили ППО знищили, однак унаслідок збиття повітряного об’єкта сталося займання приватного будинку.

На місцях працюють усі профільні служби.

Згідно з уточненими даними, після вибухів у Хмельницькій області під час ракетного обстрілу України 15 лютого постраждали троє людей.

32-річний чоловік та 53-річна жінка перебувають у стані середньої важкості.

85-річна постраждала – у шоковому стані.

Ракетний обстріл України 15 лютого

Під час ракетного обстрілу України 15 лютого сили протиповітряної оборони знищили 13 із 26 запущених росіянами боєприпасів, зокрема, вісім ракет Х-101/Х-555/Х-55, одну балістичну ракету Іскандер-М/ KN-23, обидва Калібри, дві ракети Х-59.

Не вдалося знищити чотири ракети Х-101/Х-555/Х-55, п’ять Іскандерів-М/ KN-23, дві ракети Х-59 та дві С-300.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 722-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Тюрін

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