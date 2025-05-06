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Ірина Гамалій, редакторка сайту

Росіяни атакують Конотоп: у місті пролунав вибух

Ракатна атака, ДСНС
Фото: ДСНС

Вибух у Конотопі пролунав ввечері вівторка, 6 травня. Зберігається загроза атаки Шахедами по місту.

Про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Вибух у Конотопі 6 травня: що відомо

О 20:24 Семеніхін написав про вибух у місті. Перед цим мер наголосив, що у Конотопі є загроза балістичного удару.

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Пізніше міський голова зазначив, що в напрямку Конотопа рухаються Шахеди.

Нагадаємо, сьогодні ввечері у передмісті Сум пролунали вибухи. Росіяни завдали удар балістичною ракетою по цивільному об’єкту. Загинули троє людей, десятеро поранені, серед них – шестеро дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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балістична ракета, Війна в Україні, Вибух, Дрони, Конотоп
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