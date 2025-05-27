Нічна атака на Україну 27 травня: скільки з 60 російських дронів знищила ППО

Під час нічної атаки Україну росіяни атакували 60 ударними безпілотниками Shahed і дронами-імітаторами різних типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну тривала з 23:50 26 травня до 07:32 27 травня.

За цей час загарбники запустили 60 дронів із російських Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського, що в тимчасово окупованому Криму.

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Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 43 БпЛА на Сході, Півночі та Півдні країни.

Так, 35 дронів збито вогневими засобами ураження, ще вісім — локаційно втрачено чи приглушено засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу в дев’яти локаціях, а також падіння збитих ударних БпЛА у трьох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 189-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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