Черговий російський удар по життю: Зеленський про атаку на Дніпро

Президент Володимир Зеленський назвав атаку на Дніпро і Самар черговим ударом РФ по життю, оскільки всі її зусилля спрямовані лише на “очищення” землі від людей.

Реакція Зеленського на ракетний удар по Дніпру і Самару 24 червня

– На Дніпровщині надають допомогу всім, хто постраждав від удару російської балістики. Станом на зараз відомо про понад 160 поранених. На жаль, 11 людей загинули. Триває розбір завалів, тож кількість загиблих може, на жаль, збільшитись. Мої співчуття всім рідним та близьким, – наголосив глава держави.

За його словами, російські терористи завдали удару по будинках, школах та пасажирську потягу Одеса – Запоріжжя, в якому перебувало понад 500 людей.

– П’ять вагонів розтрощено. Без жертв. Усім пораненим надано допомогу. Черговий російський удар по життю, – сказав Зеленський.

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Президент вкотре наголосив на важливості посилення санкцій проти РФ, адже вона не здатна виробляти балістичні ракети та інше озброєння без компонентів з інших країн.

– Ми чітко знаємо, за що боремось, і це захист життя. Росія чітко знає, чому вона продовжує війну, і це зневага до життя й намагання очистити нашу землю від людей. Це не та боротьба, у якій складно обрати сторону. Бути з Україною – це захищати життя. Я вдячний усім, хто допомагає. Просто зараз, цими днями, ми робимо все, щоб стало більше підтримки для наших людей, для нашої держави, – підсумував він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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