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Моторошна ДТП у Києві: тіло загиблого вирізали з салону авто

ДТП у Києві
Фото: ДСНС

У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода у Голосійському районі у неділю, 29 червня.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у своєму Telegram-каналі.

Смертельна ДТП у Києві 29 червня

Аварія сталася уночі на Кільцевій дорозі внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажівкою MAN.

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В результаті інциденту загинув водій легковика.

Аби деблокувати тіло загиблого, рятувальники задіяли шанцовий та гідравлічний інструмент, а також змили паливо з проїжджої частини.

Нині правоохоронці з’ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди.

дтп Київ

Фото: ДСНС

Нещодавно у Сумській області у селі Кардашівка Охтирського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі приміського сполучення.

Внаслідок зіткнення постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей віком від 6 до 12 років.

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