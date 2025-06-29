Моторошна ДТП у Києві: тіло загиблого вирізали з салону авто
У Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода у Голосійському районі у неділю, 29 червня.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у своєму Telegram-каналі.
Смертельна ДТП у Києві 29 червня
Аварія сталася уночі на Кільцевій дорозі внаслідок зіткнення легкового автомобіля Volkswagen з вантажівкою MAN.
В результаті інциденту загинув водій легковика.
Аби деблокувати тіло загиблого, рятувальники задіяли шанцовий та гідравлічний інструмент, а також змили паливо з проїжджої частини.
Нині правоохоронці з’ясовують причини дорожньо-транспортної пригоди.
Нещодавно у Сумській області у селі Кардашівка Охтирського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі приміського сполучення.
Внаслідок зіткнення постраждали семеро людей, зокрема четверо дітей віком від 6 до 12 років.