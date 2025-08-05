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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Дві людини поранені внаслідок атаки FPV-дрона у селі Біленьке на Запоріжжі

Атака на Біленьке 5 серпня 2025: наслідки
Фото: Depositphotos

На світанку росіяни FPV-дроном атакували двох жителів у селі Біленьке Запорізького району.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Запорізький район сьогодні: що відомо

Так, Повітряні сили о 02:27 ночі повідомили про загрозу застосування ворогом балістики з півдня. Військові попередили про ракету у напрямку Одеської області. О 03:51 у Запорізькій області пролунав відбій тривоги.

Зараз дивляться

А зранку 5 серпня Іван Федоров розповів, що село Біленьке Запорізького району атакував російський FPV-дрон. Поранення дістали 43-річна жінка та 49-річний чоловік.

Наразі медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

О 06:13 на Запоріжжі знову лунає повітряна тривога.

Село Біленьке на карті

Село Біленьке стоїть на березі колишнього Каховського водосховища. Населені пункти на протилежному березі окуповані росіянами.

Атака на Біленьке 5 серпня 2025: наслідки Фото 1

Google Maps

Нагадаємо, що вибухи в Запорізькому районі пролунали вночі 1 серпня. Внаслідок обстрілів загинула людина та щонайменше четверо дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 259-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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