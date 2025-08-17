Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Вибух у Сумах: ворог вдарив балістикою по цивільній інфраструктурі
Вибух у Сумах пролунав після попередження Повітряних сил про загрозу балістики. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.
Вибух у Сумах сьогодні, 17 серпня: що відомо
– Це був приліт балістики біля одного із закладів освіти. На місці працюють всі відповідні служби. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає, – повідомив Артем Кобзар.
Зараз дивляться
Наслідки ворожої атаки на Суми уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1271-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Артем Кобзар
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.