Вибух у Сумах: ворог вдарив балістикою по цивільній інфраструктурі

Вибух у Сумах пролунав після попередження Повітряних сил про загрозу балістики. Ціллю ворога стала цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Сум Артем Кобзар.

Вибух у Сумах сьогодні, 17 серпня: що відомо

– Це був приліт балістики біля одного із закладів освіти. На місці працюють всі відповідні служби. За попередньою інформацією, поранених або загиблих немає, – повідомив Артем Кобзар.

Наслідки ворожої атаки на Суми уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1271-шу добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Артем Кобзар

