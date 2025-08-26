Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Росія атакувала Шосткинську громаду: троє поранених, перебої зі світлом

Рятувальник ДСНС
Фото: ДСНС

Сьогодні, 26 серпня, російські війська атакували Шосткинську громаду Сумської області.

В результаті пошкоджена цивільна інфраструктура, є перебої зі світлом та зв’язком.

Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака на Шосткинську громаду 26 серпня: що відомо

Ворог атакував Шосткинську громаду сьогодні зранку.

Унаслідок атаки постраждали троє чоловіків 35, 44 і 48 років. Усіх госпіталізували до лікарні.

За словами Григорова, внаслідок атаки частина Шосткинської громади залишилася без світла. Критична інфраструктура працює на резервному живленні, є перебої зі зв’язком. Також розгорнуті Пункти незламності, тривають відновлювальні роботи.

Окрім Шосткинської громади, на Сумщині російська армія атакувала й інші населені пункти. Зокрема, в ніч проти 26 серпня під час атаки дронами лунали вибухи у Сумах.

Також росіяни атакували Бездрицьку громаду, внаслідок чого спалахнули пожежі та були пошкоджені житлові будівлі.

У Путивльській громаді дрони пошкодили нежитлові приміщення та техніку.

Загалом за добу на Сумщині від російських ударів загинула одна людина, ще дев’ятеро постраждали.

