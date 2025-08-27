Потужні вибухи у Києві прогриміли ввечері у середу, 27 серпня. Російські війська запустили на столицю ударні дрони Shahed.

Вибухи у Києві 27 серпня – які наслідки

Інформацію про вибухи у Києві підтвердив міський глава столиці Віталій Кличко.

За його словами, на лівому березі Києва працювали сили протиповітряної оборони України.

Перед вибухами у столиці Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух безпілотників повз Бровари у напрямку Києва, тому було оголошено сигнал-попередження про загрозу з неба.

Російські війська вже не вперше намагаються обстріляти Київ різноманітним озброєнням – ударними дронами Shahed, крилатими та балістичними ракетами.

У Київському метро вже збираються містяни та гості столиці, щоб заховатися від загрози під час повітряної тривоги.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

