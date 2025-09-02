У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області загинули двоє малолітніх дітей унаслідок пожежі в п’ятиповерховому житловому будинку.

Ще троє дітей та жінка були доправлені до лікарні, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа у Кривому Розі: загинуло двоє дітей

– Під час ліквідації загоряння квартири в 5-поверхівці рятувальники винесли з вогню без свідомості двох дівчаток – 2 та 5 років. Медики боролися за їхні життя, але, на жаль, врятувати дітей не вдалося, – йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, 39-річну жінку та ще трьох дітей віком 5, 7 і 13 років госпіталізували до медичного закладу.

Зараз дивляться

Пожежу вдалося ліквідувати, а її причини наразі встановлюють правоохоронці. Станом на 16:40 рятувальники повністю загасили полум’я.

Начальник служби у справах дітей виконкому Металургійної районної у місті ради Роман Кость у коментарі Суспільному розповів, що ця сім’я була на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах.

За його словами, родина отримувала допомогу від благодійників – продуктові набори та канцелярські товари для дітей.

Нагадаємо, у Покровському районі Кривого Рогу вдень 4 серпня сталася масштабна пожежа на підприємстві, яке виготовляє випічку для супермаркетів, пекарень та булочних.

Унаслідок загоряння загинули троє людей.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.