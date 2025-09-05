У ніч на 5 вересня Росія ударними безпілотниками атакувала Дніпро – у місті пролунала серія вибухів.

Уночі було гучно у тимчасово окупованому Луганську, де було атаковано нафтобазу окупантів. Після атаки дронів було також уражено НПЗ ворога у Рязанській області РФ.

Коаліція охочих закликала президента США Дональда Трампа за 48 годин зібрати у Вашингтоні делегації європейських країн для створення робочої групи із санкцій проти Росії.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 5 вересня серпня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи у Дніпрі

У Дніпрі вночі під час повітряної тривоги пролунали кілька серій вибухів. Повітряні сили повідомляли про те, що місто атакують ворожі безпілотники.

Моніторингові канали повідомляли також, що в бік міста рухалися щонайменше 17 БпЛА. Загалом повітряна тривога у місті тривала 1,5 години.

Уражено НПЗ у Луганську та Рязані

Увечері 4 вересня потужні вибухи прогриміли у тимчасово окупованому Луганську. Внаслідок атаки уражено російську нафтобазу в Луганську.

Як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, після вибухів у південних кварталах міста стало відомо про ураження російської нафтобази за адресою вул. Руднева, 60.

Він додав, що “тепер точно ані бензину, ані дизельного пального не буде в Луганську”.

Також пожежа вночі спалахнула на нафтопереробному заводі у Рязані в РФ. У соціальних мережах очевидці публікують безліч фото та відео з масштабною пожежею з місця влучання дронів.

Трампу запропонували створити групу для санкцій проти РФ

Представники Коаліції охочих запропонували президентові США Дональду Трампу протягом 48 годин зібрати у Вашингтоні делегатів європейських країн для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії.

За даними Bild, під час телефонної розмови з Коаліцією охочих Трамп звинуватив країни ЄС у купівлі російської нафти, яка підтримує військову машину РФ.

Представники країн ЄС запропонували Трампу протягом 48 годин направити делегатів до Вашингтона для створення робочої групи щодо санкцій проти Росії, однак невідомо, чи він погодився.

Унаслідок аварії на фунікулері у Лісабоні загинув українець

Унаслідок аварії фунікулера Gloria в центрі Лісабона 3 вересня загинув громадянин України 1971 року народження. Загалом трагедія забрала життя 17 людей, ще 21 особа дістала поранення.

У МЗС України заявили, що українські дипломати поінформували родичів загиблого та висловили співчуття.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 290-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

