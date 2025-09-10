Протягом ночі та ранку 10 вересня Росія масовано обстріляла Україну ударними дронами та ракетами різних типів. Вибухи лунали у 15 областях. На жаль, є загиблий та поранені.

Дісталося також Польщі, на територію якої залетіло, за різними даними, від 8 до 23 російських БпЛА. Сусідам довелося застосовувати зброю для відбиття атаки.

Детальніше про масований обстріл України сьогодні, 10 вересня — у матеріалі Фактів ICTV.

Обстріл Житомирщини 10 вересня – наслідки

Сьогодні Житомирська область зазнала комбінованого удару з боку РФ.

Внаслідок атаки дронами-камікадзе та крилатими ракетами загинув чоловік (помер у лікарні, куди його привезли з тяжкими опіками), ще п’ятеро людей дістали поранення – усіх госпіталізовано.

Крім того, пошкоджено кілька цивільних підприємств, де спалахнули пожежі.

А в Житомирському районі в приватному секторі пошкоджені житлові будинки.

Психологи ДСНС надали допомогу 26 людям, зокрема трьом дітям.

У Бердичівському районі зайнялися будівлі у промзоні, пожежі зафіксовано і на інших локаціях на території у районі, пошкоджені легковик і господарча будівля.

Вибухи у Волочиську на Хмельниччині

Під Хмельницьким у місті Волочиськ внаслідок комбінованої атаки зруйновано швейну фабрику (влучання у складські приміщення виробничих потужностей), пошкоджено автозаправну станцію і транспортні засоби.

У навколишніх будинках вибуховою хвилею вибито вікна.

Наразі відомо про трьох травмованих, яким надається медична допомога.

Атака на Вінницю та область

Російські дрони та ракети цієї ночі атакували Вінницю – під ударом опинилися об’єкти цивільної та промислової інфраструктури.

У більш ніж 20 житлових будинках вибито вікна та пошкоджено покрівлі.

На жаль, є один поранений, якого госпіталізовано до лікарні.

Загалом внаслідок обстрілу у Вінницькій області пошкоджено близько 30 житлових будинків.

У повітряному просторі регіону фіксувалося 26 БпЛА та 11 крилатих ракет.

Атака дронів на Волині

Волинь цієї ночі атакували кілька десятків ворожих БпЛА, без загиблих та поранених.

Рятувальники у селищі Цумань ліквідували наслідки ворожого обстрілу.

А в Луцькому районі сталася масштабна пожежа на підприємстві площею 1 000 кв. м.

Вогнеборці працювали кілька годин, на ранок займання вдалося ліквідувати.

Обстріл Черкащини

Вночі 10 вересня у небі над Черкаською областю знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БпЛА.

Обійшлося без потерпілих, однак є наслідки для інфраструктури.

Зокрема, у Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів – загинули дві корови. Також пошкоджено вікна й дахи у п’яти будинках і автомобіль.

У Звенигородському районі теж повилітали шибки, пошкоджено покрівлі у п’яти будівлях (житлові та господарські). Крім того, зачепило лінію електропередач.

Де ще лунали вибухи під час обстрілу 10 вересня

Львівську область цієї ночі атакували ударні безпілотники та ракети. На щастя, тут обійшлося без руйнувань та постраждалих.

У Києві та області з вечора вівторка і всю ніч працювали сили ППО. У столиці – без наслідків. А на території області, у Вишгородському районі, пошкоджено дах приватного будинку та автомобіль.

В Одеській області РФ атакувала дронами Ізмаїльський район. Під ударом опинилися складські приміщення та господарська будівля.

У Дніпропетровській – силам ППО знищено 8 БпЛА.

У Рівненській області також збивали ворожі цілі – люди та інфраструктура не постраждали.

На Буковині зафіксовано один ворожий безпілотник, який оперативно знешкодили.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 295-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

