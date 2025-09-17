Вибухи в Полтавському районі: уламки дрона спричинили пожежу на підприємстві
Вибухи у Полтавському районі лунали в ніч на 17 вересня під час відбиття атаки російських дронів.
Наслідки вибухів у Полтавському районі сьогодні, 17 вересня
Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що сьогодні вночі в регіоні працювала ППО.
За його словами, внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі.
Займання вдалося оперативно ліквідувати, обійшлося без постраждалих.
Нещодавно під час масованої комбінованої атаки по Україні в Кременчуці Полтавської області було пошкоджено міст через Дніпро.
Рух через річку довелося перекривати, рятувальники організували тимчасову переправу.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.