Вибухи у Полтавському районі лунали в ніч на 17 вересня під час відбиття атаки російських дронів.

Наслідки вибухів у Полтавському районі сьогодні, 17 вересня

Керівник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що сьогодні вночі в регіоні працювала ППО.

За його словами, внаслідок падіння уламків збитого ворожого БпЛА виникла пожежа на відкритій території одного з підприємств у Полтавському районі.

Зараз дивляться

Займання вдалося оперативно ліквідувати, обійшлося без постраждалих.

Нещодавно під час масованої комбінованої атаки по Україні в Кременчуці Полтавської області було пошкоджено міст через Дніпро.

Рух через річку довелося перекривати, рятувальники організували тимчасову переправу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 302-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.