У ніч проти 22 вересня армія РФ атакувала Україну 141-м ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів.

Нічна атака на Україну: що відомо

Сьогодні російські окупанти запускали дрони із напрямків Курська, Орла, Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у тимчасово окупованому Криму. Близько 80 із них – Шахеди.

Силами авіації, зенітних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, мобільних вогневих груп станом на 08:30 збито або подавлено 132 ворожі безпілотники на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

Зараз дивляться

Водночас зафіксовано влучання дев’яти ударних БпЛА на семи локаціях, а також падіння уламків збитих цілей – ще на восьми.

– Крім того, з 4-ї до 6-ї ранку 22 вересня ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски КАБів з літаків тактичної авіації противника з району міста Токмак – ТОТ Запорізької області. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення, – уточнили в Повітряних силах ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 307-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.