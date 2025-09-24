У Харкові перебої з електропостачанням через нічну атаку
Ввечері 23 вересня російські дрони масовано атакували Харків, завдавши удару по об’єкту енергетичної інфраструктури. Наразі в місті спостерігаються проблеми з елетропостачанням.
Перебої зі світлом у Харкові 24 вересня: що відомо
Мер міста Ігор Терехов розповів, що Харків вночі атакували 18 дронів-камікадзе.
– Основний удар ворога прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам. Окрім цього, пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автівок. На щастя, постраждалих серед людей немає, – додав він.
За його словами, наразі фахівці Харківобленерго та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб якомога швидше відновити електропостачання.
– Через ворожу атаку на енергетичний обʼєкт у частинах Холодногірського та Шевченківського районів є певні проблеми з рухом наземного електротранспорту. Але на заміну трамваям та тролейбусам на їхні маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси, – наголосив мер міста.
Щодо водопостачання, Терехов запевнив, що загалом вдалося втримати ситуацію, проте подекуди, точково, через брак струму може бути відсутня гаряча вода.
Напередоні ввечері російські Шахеди масовано атакували Харків – зафіксовані влучання у двох районах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.