Ввечері 23 вересня російські дрони масовано атакували Харків, завдавши удару по об’єкту енергетичної інфраструктури. Наразі в місті спостерігаються проблеми з елетропостачанням.

Перебої зі світлом у Харкові 24 вересня: що відомо

Мер міста Ігор Терехов розповів, що Харків вночі атакували 18 дронів-камікадзе.

– Основний удар ворога прийшовся по об’єкту енергетичної інфраструктури, що вплинуло на постачання світла містянам. Окрім цього, пошкоджені житлові будинки, магазини та кілька автівок. На щастя, постраждалих серед людей немає, – додав він.

За його словами, наразі фахівці Харківобленерго та комунальні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки, щоб якомога швидше відновити електропостачання.

Зараз дивляться

– Через ворожу атаку на енергетичний обʼєкт у частинах Холодногірського та Шевченківського районів є певні проблеми з рухом наземного електротранспорту. Але на заміну трамваям та тролейбусам на їхні маршрути вже вийшли компенсаційні автобуси, – наголосив мер міста.

Щодо водопостачання, Терехов запевнив, що загалом вдалося втримати ситуацію, проте подекуди, точково, через брак струму може бути відсутня гаряча вода.

Напередоні ввечері російські Шахеди масовано атакували Харків – зафіксовані влучання у двох районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 309-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.