Служба безпеки України затримала агента ФСБ, який під прикриттям водія міжнародних вантажних перевезень передавав ворогу інформацію про оборонні та критичні об’єкти.

Що відомо про російського агента

Як встановило слідство, основним завданням чоловіка був збір та передання російській стороні геолокацій стратегічних цілей на території України.

Крім того, під час закордонних рейсів він відстежував переміщення озброєння і товарів військового призначення, які транспортувалися через ЄС у напрямку України, та надсилав ці дані російським спецслужбам.

За даними СБУ, агент фіксував координати об’єктів прямо під час перевезень вантажів, а для конспірації зберігав отриману інформацію на шести різних смартфонах.

– Кіберфахівці СБУ з’ясували, що цей коригувальник був одним із учасників агентурної мережі ФСБ, яку Служба безпеки викрила ще у січні цього року. Тоді було затримано трьох учасників злочинного осередку, а зазначений водій на той момент перебував за кордоном, – йдеться у повідомленні.

Його взяли під варту одразу після повернення в Україну. Під час обшуку в нього вилучили телефони з доказами співпраці з ФСБ.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

