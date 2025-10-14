Уночі проти 14 жовтня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків та Суми.

Бійці Азову зірвали механізований штурм росіян під Добропіллям.

ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, взятих у полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. А збірна України з футболу здобула перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 14 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Харкові та Сумах

Увечері 14 жовтня у Харкові прогриміли потужні вибухи – ворог вдарив керованими авіаційними бомбами по місту.

Під ударом опинився Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу в Салтівському районі.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що було влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Усіх 57 пацієнтів перевели до іншого лікувального закладу.

Уночі також повідомляли про вибухи у Сумах. Перед цим Повітряні сили попереджали про БпЛА в напрямку міста.

Бійці Азову відбили штурм росіян біля Добропілля

Бійці 1 корпусу НГУ Азов відбили чергову спробу штурму армії РФ біля Добропілля на Очеретинському напрямку.

Російські війська намагалися прорвати оборону Сил оборони в напрямку Мирнограда й Разіного, зосередивши головний удар на селі Шахове.

Для атаки окупанти залучили 16 одиниць важкої бронетехніки, зокрема танки, БМП і БТЛБ. Завдяки злагодженим діям азовців ворога було зупинено: знищено 9 БМП, 4 бронетранспортери, 3 танки, 3 мотоцикли та ліквідовано 78 російських військових.

ХАМАС передав Ізраїлю 20 заручників

ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня 2023 року, та передав Ізраїлю чотири труни з тілами загиблих.

За даними армії Ізраїлю, усі живі заручники були доставлені до сектора Гази представниками Червоного Хреста.

Водночас, за інформацією ізраїльських військових, ХАМАС має повернути ще 24 тіла загиблих заручників. У межах домовленостей Ізраїль звільнив близько 2 тис. палестинських ув’язнених.

Україна обіграла Азербайджан у відборі на ЧС-2026

Збірна України обіграла Азербайджан у відборі на ЧС-2026 з футболу з рахунком 2:1.

Голами відзначилися Олег Гуцуляк і Руслан Маліновський, водночас гол азербайджанців стався після автоголу Віталія Миколенка.

Після чотирьох матчів у групі D Україна має 7 очок і посідає друге місце, поступаючись Франції (10). У третьої Ісландії 4 очки, Азербайджан останній із одним балом.

