Події ночі 14 жовтня: вибухи у Харкові й Сумах, відбито штурм окупантів біля Добропілля
Уночі проти 14 жовтня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків та Суми.
Бійці Азову зірвали механізований штурм росіян під Добропіллям.
ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, взятих у полон під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року. А збірна України з футболу здобула перемогу над Азербайджаном у відборі на ЧС-2026.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 14 жовтня – у добірці Фактів ICTV.
Вибухи в Харкові та Сумах
Увечері 14 жовтня у Харкові прогриміли потужні вибухи – ворог вдарив керованими авіаційними бомбами по місту.
Під ударом опинився Слобідський район, також зафіксовано велику пожежу в Салтівському районі.
Міський голова Ігор Терехов повідомив, що було влучання по території медичного закладу – попередньо, зруйновано одну з господарчих споруд. Усіх 57 пацієнтів перевели до іншого лікувального закладу.
Уночі також повідомляли про вибухи у Сумах. Перед цим Повітряні сили попереджали про БпЛА в напрямку міста.
Бійці Азову відбили штурм росіян біля Добропілля
Бійці 1 корпусу НГУ Азов відбили чергову спробу штурму армії РФ біля Добропілля на Очеретинському напрямку.
Російські війська намагалися прорвати оборону Сил оборони в напрямку Мирнограда й Разіного, зосередивши головний удар на селі Шахове.
Для атаки окупанти залучили 16 одиниць важкої бронетехніки, зокрема танки, БМП і БТЛБ. Завдяки злагодженим діям азовців ворога було зупинено: знищено 9 БМП, 4 бронетранспортери, 3 танки, 3 мотоцикли та ліквідовано 78 російських військових.
ХАМАС передав Ізраїлю 20 заручників
ХАМАС звільнив усіх 20 ізраїльських заручників, захоплених під час нападу 7 жовтня 2023 року, та передав Ізраїлю чотири труни з тілами загиблих.
За даними армії Ізраїлю, усі живі заручники були доставлені до сектора Гази представниками Червоного Хреста.
Водночас, за інформацією ізраїльських військових, ХАМАС має повернути ще 24 тіла загиблих заручників. У межах домовленостей Ізраїль звільнив близько 2 тис. палестинських ув’язнених.
Україна обіграла Азербайджан у відборі на ЧС-2026
Збірна України обіграла Азербайджан у відборі на ЧС-2026 з футболу з рахунком 2:1.
Голами відзначилися Олег Гуцуляк і Руслан Маліновський, водночас гол азербайджанців стався після автоголу Віталія Миколенка.
Після чотирьох матчів у групі D Україна має 7 очок і посідає друге місце, поступаючись Франції (10). У третьої Ісландії 4 очки, Азербайджан останній із одним балом.