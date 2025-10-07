Салтівський районний суд Харкова 7 жовтня виніс вирок у справі про побиття працівником ТЦК вчителя історії у травні 2025 року. Його засудили до трьох років обмеження волі.

Суд Харкова виніс вирок експрацівнику ТЦК за побиття вчителя

Колишнього працівника ТЦК Сергія Воловика суд визнав винним у хуліганстві та призначив покарання у вигляді обмеження волі на строк три роки, повідомив із зали суду кореспондент Суспільного.

Крім того, суд ухвалив стягнення моральної шкоди розміром 150 тис. грн.

Зараз дивляться

Раніше потерпілий Юрій Федяй у цивільному позові вимагав 300 тис. грн моральної шкоди та 21 тис. грн правової допомоги. 19 вересня під час засідання обвинувачений проінформував, що готовий відшкодувати 30 тис. грн моральної шкоди та 21 тис. грн правової допомоги.

На оскарження у підсудного є 30 днів.

– Моя головна мета була показати та довести, що я не провокував працівників ТЦК, що сьогодні суд і підтвердив. Хочу подякувати всім за підтримку: близьким, друзям, знайомим, які мені написали — дуже важливо. Також хочу подякувати всім українцям, які підтримали мене у соціальних мережах — ваша увага і небайдужість дала можливість отримати такий результат, який сьогодні озвучив суд, — каже потерпілий Юрій Федяй.

Прокурор Сергій Яковенко розповів, що задоволений вироком суду.

– Ми дуже задоволені тим, що попередня кваліфікація, якою було повідомлено про підозру Воловику й надалі за якою було спрямовано обвинувальний акт до суду, судом підтверджено: це у нас хуліганство як грубе порушення громадського порядку, з особливою зухвалістю вчинене, — говорить Сергій Яковенко.

Як каже прокурор, він пропонував суду призначити покарання у вигляді чотирьох років обмеження волі. У вироку суд врахував особу обвинуваченого та призначив менше покарання. Вирок ще вивчатимуть, каже Сергій Яковенко.

– За приписом кримінального закону, покарання у вигляді обмеження волі не може застосовуватись щодо військовослужбовців строкової служби виключно. Воловик у нас є мобілізованим, а тому не підпадає під вказану категорію. Крім цього, вказане покарання не може застосовуватись до людей з інвалідністю першої та другої груп. Воловик має інвалідність третьої групи, а тому в реалізації цього покарання перепон не буде, — додав прокурор.

Крім того, як додав Сергій Яковенко, обмеження волі є причиною для звільнення Сергія Воловика з військової служби.

Представниця потерпілого Юлія Палагіна повідомила про відсутність раніше у Харкові справ, де б працівник ТЦК отримав вирок.

– Майже у всіх випадках, принаймні по місту, ще не було жодного вироку, де доводили справу до кінця і був покараний працівник ТЦК за свавілля, яке він вчинив. Тому принциповим саме в цій справі є показати людям, що якщо вони є свідками чогось протиправного, не потрібно боятися і треба заявляти, відстоювати свої права. Це такий у нас прецедент, вперше саме в Харкові і по Україні загалом, було проголошено вирок, пов’язаний саме з обмеженням волі, — каже Юлія Палагіна.

Представниця потерпілого зауважила, що санкція статті не передбачала позбавлення волі.

– Враховуючи, що судом було призначено покарання у вигляді трьох років обмеження волі, ми вважаємо це справедливим, адже судом було враховано і характер, саме характеристику особи обвинуваченого, те, що він є військовослужбовцем, наявність у нього певних проблем зі здоров’ям. Тому я розумію обурення, яке буде у суспільстві щодо якогось покарання, яке не відповідає, на думку суспільства, діям винного. Але ми маємо розуміти, що є санкція статті, за межі якої суд не може вийти, — говорить Юлія Палагіна.

Нагадаємо, що 11 травня у Харкові працівник ТЦК вдарив вчителя під час перевірки документів. Потерпілий написав заяву про правопорушення. Згодом працівник ТЦК отримав підозру.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.