Серія вибухів в Ізмаїлі пролунала у ніч на середу, 22 жовтня. Після вибухів у місті зникло світло.

Про це пише Суспільне.

Вибухи в Ізмаїлі 22 жовтня: у місті зникло світло

У Повітряних силах перед цим попереджали, що в напрямку Одещини рухаються ударні БпЛА з Чорного моря.

Після вибухів в Ізмаїлі зникло світло.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 00:04.

Варто зазначити, що в Ізмаїлі розташований морський торговельний порт. Місто періодично опиняється під ударами ворога. Так, у серпні внаслідок вибухів була пошкоджена припортова інфраструктура, спалахнули пожежі, зокрема на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, увечері понеділка, 20 жовтня, у Чернігівській, Київській та Харківській областях частково зникло електропостачання. Місто Славутич повністю залишилося без світла. Перед цим росіяни атакували об’єкти енергопостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 337-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

