Уночі 24 жовтня російські війська продовжили обстрілювати Україну.

Зокрема, у Херсоні дрон влучив у будинок. У Кіровоградській області під ударами була критична інфраструктура Новоукраїнськго району.

Тим часом у Білому домі заявили, що зустріч між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у майбутньому можлива.

Зараз дивляться

Лідери Євросоюзу підтвердили фінансову підтримку України на 2026–2027 роки, але прибрали з висновків Євроради пункт про використання заморожених активів РФ.

Водночас президент Європейської ради Антоніу Кошта оголосив про продовження допомоги Україні, а державні компанії Китаю призупинили морські закупівлі російської нафти після санкцій США.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 24 жовтня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Херсоні

Близько опівночі пролунала серія потужних вибухів в Херсоні.

За повідомленням міської військової адміністрації, місто атакували ударні дрони типу Шахед.

Один із безпілотників влучив у багатоповерхівку в Дніпровському районі.

Вибух спричинив пожежу.

За попередніми даними, унаслідок нічних та ранкових вибухів у Херсоні постраждали троє людей — 80-річна жінка, 52-річний та 59-річний чоловіки.

Вибухи в Кіровоградській області

Також вночі ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Кіровоградщини, зокрема в Новоукраїнському районі.

За інформацією обласної влади, загиблих немає, але зафіксовано пошкодження енергетичних і залізничних об’єктів.

Без електропостачання залишилися 19 населених пунктів.

Пожежі, що спалахнули після ударів, вдалося оперативно ліквідувати.

На пошкодженій ділянці залізниці відновлено рух, проте затримки становлять понад дві години.

Затрималися чотири пасажирські потяги:

№51/52 Одеса — Запоріжжя

№127/128 Львів — Запоріжжя

№7/8 Харків — Одеса

№53/54 Дніпро — Одеса

Ремонтні бригади продовжують роботи з відновлення енергопостачання та інфраструктури.

Зустріч Трампа і Путіна може відбутися

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що не варто повністю виключати можливості зустрічі Трампа з Путіним у майбутньому.

– Президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня вона може відбутись. Але ми хочемо переконатися, що вона дасть позитивні результати і що президент ефективно використає свій час, – сказала вона.

За її словами, минуле рішення про скасування зустрічі не пов’язане лише з розмовою між главою МЗС РФ Сергієм Лавровим і держсекретарем США Марко Рубіо.

– Президент хоче бачити дії, а не розмови, – наголосила Левітт.

Вона додала, що Трампа надихає успіх мирної угоди на Близькому Сході, тому він прагне досягти результату й у питанні завершення війни в Україні.

ЄС зобов’язався фінансово підтримувати Україну

Президент Європейської ради Антоніу Кошта повідомив, що Євросоюз зобов’язується фінансово підтримувати Україну протягом 2026–2027 років.

– ЄС прагне задовольнити нагальні фінансові потреби України, зокрема підтримку її військових та оборонних зусиль. Росія повинна негайно припинити війну, – зазначив Кошта.

За інформацією SkyNews, Євросоюз забезпечить фінансові потреби України на наступні два роки.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський подякував ЄС за ухвалення 19-го пакету санкцій і зазначив, що Україна вже почала працювати з партнерами над наступним, щоб Росія зазнавала реальних економічних втрат.

– Сильні економічні та далекобійні санкції – це ключ до закінчення цієї війни, – підсумував Зеленський.

У висновках Євроради прибрали згадку про використання активів РФ

Після саміту 23 жовтня лідери ЄС внесли зміни до висновків Європейської ради, вилучивши пункт про використання заморожених активів Росії для фінансування України.

У фінальній версії документа зазначено, що ЄС “зобов’язується забезпечити фінансові потреби України на 2026–2027 роки” та закликає Єврокомісію підготувати варіанти підтримки.

Рішення про можливе використання активів РФ перенесено на обговорення у грудні.

На цьому наполягала Бельгія, яка володіє найбільшою часткою заморожених російських активів у Європі.

Китай зупинив морські закупівлі російської нафти

Найбільші державні нафтові компанії Китаю – Sinopec, CNOOC і Zhenhua Oil – тимчасово припинили морські закупівлі російської нафти після запровадження США санкцій проти Роснефті та Лукойлу.

Як пише Reuters, Китай щодня імпортує близько 1,4 млн барелів російської нафти, але держкомпанії наразі оцінюють ризики від нових обмежень.

Незалежні НПЗ також можуть скоротити обсяги закупівель.

Єврорада засудила підтримку війни Росії третіми країнами

Європейська рада ухвалила заяву, у якій засудила військову підтримку Росії з боку Ірану, Білорусі та КНДР та закликала негайно припинити будь-яку допомогу агресору.

– Європейська рада підтверджує тверду відданість забезпеченню повної відповідальності за воєнні злочини, скоєні у зв’язку з агресією Росії проти України, – йдеться у документі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.