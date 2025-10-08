Речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук поділився інформацією про використання українських ракет Нептун у минулому році.

Він зазначив, що окупанти справді побоюються цієї зброї — і небезпідставно. Минулого року було понад 50 уражень по ворогу за допомогою Нептунів. У відомстві зазвичай не розголошують деталей застосування.

За словами Плетенчука, система Нептун уже довела свою ефективність — її активно застосовують, і вона демонструє реальні результати на полі бою.

Що відомо про ракету Довгий Нептун та які російські цілі може уражати ця зброя – читайте на Фактах ICTV.

Далекобійна ракета Довгий Нептун: як зброю представив президент

За словами Володимира Зеленського, ракету було успішно випробувано, вже є результати:

– Маємо суттєві результати. Довгий Нептун пройшов випробування й успішне бойове застосування. Нова українська ракета, точний удар. Дистанція – тисяча кілометрів, – повідомив Зеленський.

Інших деталей про ракету Довгий Нептун президент не зазначив.

Ракета Довгий Нептун: що відомо

Держпортал Зброя оприлюдував ключові технічні характеристики та індекси нової української крилатої ракети, яку раніше називали робочим ім’ям Довгий Нептун. Перший публічний показ її зовнішнього вигляду відбувся під час цьогорічного Дня Незалежності.

За повідомленням Defense Express, модернізований ракетний комплекс отримав офіційну назву Нептун‑Д, а сама крилата ракета має індекс РК360Л — ці дані презентували на інтерактивній виставці в Києві.

Найбільш вражаючий показник — дальність польоту, адже РК360Л може долати до 1000 км, тобто приблизно в 3,5 раза більше за раніше заявлені 280 км для протикорабельної версії Р360.

Паралельно підвищили і бойову потужність, тож тепер маса бойової частини зросла до 260 кг (у порівнянні з 150 кг у протикорабельного варіанта). Це нетипове технічне рішення, бо зазвичай збільшення дальності досягають шляхом зменшення ваги боєголовки — тут же досягли й більших відстаней, і більшої ваги БЧ.

Ракета стала фізично більшою, і тепер її довжина без прискорювача становить близько 6 метрів, а діаметр корпусу — приблизно 50 см. РК360Л залишається універсальною — вона призначена для ураження як наземних, так і морських цілей, що свідчить про наявність складної системи наведення, імовірно з активною РЛГ‑головкою для роботи проти рухомих кораблів.

Щоб ракета ефективно діяла над суходолом, українські інженери розв’язали кілька складних задач:

забезпечили політ над мінливим рельєфом (це складніше, ніж політ над рівною водною поверхнею);

реалізували можливість проходження заданого маршруту без використання супутникової навігації;

налагодили систему наведення, здатну точно вражати наземні цілі — що технічно складніше, ніж наведення на великий металевий об’єкт у морі.

Застосування ракети Нептун

Враховуючи, що ракета Довгий Нептун, імовірно, є модифікацією протикорабельної крилатої ракети Нептун (Р-360), експерти припускають, що нею можна буде так само уражати наземні цілі, попри те, що сама ракета початково мала функціонал для застосування надводних цілей.

Протягом 2023 і 2024 років ракета Нептун застосувалася проти суден лише двічі, коли були уражені корабель Коммуна, а також судно Констянтин Ольшанський. В обох випадках цілі не було втоплено, лише уражено. У другому випадку йдеться про український корабель, який у 2014 році захопила Росія.

Водночас перелік наземних об’єктів, уражених ракетою Нептун, значно ширший.

Так, у серпні 2023 року в окупованому Криму було завдано удару по РЛС 48Я6-К1 Подлет та ПУ ЗРК С-400 Триумф. Військові оглядачі припускають, що удар, ймовірно, був здійснений саме ракетою Нептун, яка була модифікована для застосування по наземних цілях.

У вересні того ж року, за заявами українських посадовців, група ударних БпЛА атакувала РЛС та антени комплексу С-400/С-300, що був розгорнутий на околицях окупованої Євпаторії. Згодом ці ПУ були знищені двома крилатими ракетами Р-360 Нептун.

Також у серпні 2024 року ЗСУ заявили, що було завдано удару по російській системі ППО С-300 у Ростовській області. Тоді також припускалося, що для застосування була використана ракета Нептун.

У тій самій Ростовській області РФ, на початку 2025 року, далекобійна ракета Нептун уразила військовий склад.

