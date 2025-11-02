Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки на Самарівський район Дніпропетровщини 1 листопада зросла до чотирьох осіб.

Про це 2 листопада повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

Атака на Самарівський район: що відомо

За оновленими даними, серед загиблих під час атаки на Самарівський район Дніпропетровської області двоє дітей.

Це хлопчики 11 і 14 років. Загалом ворожий обстріл забрав чотири життя.

Крім того, у Самарівському районі через ворожий удар постраждали вісім людей.

Усіх доправили до лікарні, половина поранених у важкому стані, решта — в стані середньої тяжкості.

Атаки на інші райони Дніпропетровщини

У Синельниківському районі Дніпропетровської області дрон-камікадзе влучив по Дубовиківській громаді — спалахнула пожежа, пошкоджено п’ять приватних будинків, господарську споруду та літню кухню.

У Васильківській громаді зафіксовано руйнування об’єктів інфраструктури.

У Павлоградському районі внаслідок ударів безпілотників пошкоджено інфраструктурні об’єкти та легковий автомобіль.

На Нікопольщині під вогнем опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади

Російські війська атакували FPV-дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів зруйновано магазин і приватний будинок.

Крім того, за оновленими даними, під час вечірньої атаки 1 листопада у Нікополі пошкоджено житло місцевих мешканців.

Нагадаємо, що вибухи у Самарівському районі пролунали ввечері 1 листопада.

Повітряні сили ЗСУ о 19:13 попередили про ворожі дрони у напрямку міста Павлоград.

Вибухами було зруйновано магазин та пошкоджено сім житлових будинків.

