Ніч проти 11 листопада та ранок в Україні і світі минули з новинами про зміцнення обороноздатності, активні бої на Донеччині та вибухи в Росії.

Програма PURL із постачання західного озброєння продовжується без зупинок, під Покровськом тривають важкі бої, а в Саратовській області РФ горів нафтопереробний завод після атаки безпілотників.

Безпілотники атакували НПЗ у Саратові

У ніч проти 11 листопада вибухи пролунали у Саратовській області РФ. Безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод, після чого на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Місцеві мешканці публікували у соцмережах відео моменту вибуху та заграви, яку було видно за десятки кілометрів.

Російська влада підтвердила інцидент, однак масштаби пошкоджень не розголошує.

Саратовський НПЗ є одним із ключових підприємств РФ у галузі переробки нафти. За даними відкритих джерел, річна переробка становить близько 4,8 млн тонн.

Нові поставки озброєння за програмою PURL

Реалізація програми PURL (Priority Ukraine Requirements List) із закупівлі американського озброєння для ЗСУ триває без зупинок.

Про це повідомив представник НАТО в коментарі Суспільному.

— Перші чотири пакети — загальною вартістю близько $2 млрд — були профінансовані Нідерландами, Данією, Норвегією, Швецією, Німеччиною та Канадою. Обладнання з перших пакетів уже доставлене, і нові поставки тривають, — зазначили в Альянсі.

Програма PURL забезпечує Україну системами ППО, боєприпасами та іншими видами озброєння, які фінансують європейські союзники та Канада.

Координацію постачань здійснює структура NSATU.

Наступ росіян поблизу Покровська

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, Росія перекинула до Покровського напрямку близько 150 тис. військових. У наступі беруть участь механізовані групи та чотири бригади морської піхоти.

— Ситуація на передовій залишається напруженою. Ворог проводить масштабну наступальну операцію, створюючи панування чисельністю у спробі прорвати нашу оборону, — заявив Сирський.

Після вересневого контрнаступу, коли росіяни втратили понад 13 тис. осіб, ситуація змінилася — ініціатива тимчасово перейшла до ворога.

Російські сили намагаються оточити Покровськ із трьох напрямків, щоб перекрити постачання та посилити тиск на оборонні рубежі ЗСУ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 357-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

