Ніч проти 12 листопада Україні пролунали вибухи у Васильківській громаді Дніпропетровської області.

Крім того, вдалося евакуювати групу дітей із тимчасово окупованих територій, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті все ж відбудеться, а у Львові заплановано саміт європейських міністрів на підтримку заявки України до ЄС.

Вибухи у Васильківській громаді

У ніч проти 12 листопада ворог атакував Дніпропетровщину.

Найбільше постраждала Васильківська громада на Синельниківщині, куди прилетів безпілотник.

Унаслідок вибуху у Васильківські громаді пошкоджено інфраструктуру, загинув 47-річний чоловік.

Також удари були по Павлограду — там зайнялися приватні підприємства й автомобілі.

По Нікопольщині окупанти били артилерією та FPV-дронами, пошкоджено житловий будинок у Покровській громаді.

Порятунок дітей з окупації

Велику групу дітей та підлітків вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.

За його словами керівника Офісу президента Андрій Єрмак, серед врятованих — 10-річна дівчинка, яку однокласники залякували через українське походження.

Її молодших братів у дитячому садку змушували співати російські пісні та збирати кошти для армії окупантів.

Ще одна історія стосується 7-річної дівчинки та її 2-річного брата, які втратили маму через бездіяльність російських лікарів.

Попри наявність родичів, окупаційна адміністрація намагалася відправити дітей до інтернату.

Також серед врятованих — 19-річний хлопець, якого російські військові катували та погрожували розстрілом через родичів у ЗСУ.

Трампа і Путіна в Будапешті

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті залишається на порядку денному, хоча її проведення затримується.

— Саміт відбудеться, просто не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше, — сказав Орбан в ефірі телеканалу ATV.

За його словами, переговори “застрягли” на територіальному питанні, а Москва нібито прагне окупувати всю Донецьку область, перш ніж почати домовлятися про мир.

Саміт міністрів країн ЄС у Львові

У грудні до України прибудуть міністри з європейських справ провідних держав Євросоюзу, аби засвідчити підтримку заявки України на вступ до ЄС.

Як повідомляє Politico, неформальний саміт заплановано провести у Львові 10–11 грудня.

— Основна увага буде приділена прогресу України на шляху до членства в ЄС. Проведення зустрічі саме у Львові стане сигналом, що майбутнє України — в Євросоюзі, — йдеться у документі-запрошенні.

Європейські чиновники сподіваються, що саміт допоможе активізувати процес розширення ЄС, навіть попри опір Угорщини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

