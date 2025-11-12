Події ночі 12 листопада: вибухи на Дніпропетровщині, зустріч Трампа з Путіним та саміт ЄС
Ніч проти 12 листопада Україні пролунали вибухи у Васильківській громаді Дніпропетровської області.
Крім того, вдалося евакуювати групу дітей із тимчасово окупованих територій, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті все ж відбудеться, а у Львові заплановано саміт європейських міністрів на підтримку заявки України до ЄС.
- Вибухи у Васильківській громаді
- Порятунок дітей з окупації
- Трампа і Путіна в Будапешті
- Саміт міністрів країн ЄС у Львові
Вибухи у Васильківській громаді
У ніч проти 12 листопада ворог атакував Дніпропетровщину.
Найбільше постраждала Васильківська громада на Синельниківщині, куди прилетів безпілотник.
Унаслідок вибуху у Васильківські громаді пошкоджено інфраструктуру, загинув 47-річний чоловік.
Також удари були по Павлограду — там зайнялися приватні підприємства й автомобілі.
По Нікопольщині окупанти били артилерією та FPV-дронами, пошкоджено житловий будинок у Покровській громаді.
Порятунок дітей з окупації
Велику групу дітей та підлітків вдалося евакуювати з тимчасово окупованих територій у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA.
За його словами керівника Офісу президента Андрій Єрмак, серед врятованих — 10-річна дівчинка, яку однокласники залякували через українське походження.
Її молодших братів у дитячому садку змушували співати російські пісні та збирати кошти для армії окупантів.
Ще одна історія стосується 7-річної дівчинки та її 2-річного брата, які втратили маму через бездіяльність російських лікарів.
Попри наявність родичів, окупаційна адміністрація намагалася відправити дітей до інтернату.
Також серед врятованих — 19-річний хлопець, якого російські військові катували та погрожували розстрілом через родичів у ЗСУ.
Трампа і Путіна в Будапешті
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті залишається на порядку денному, хоча її проведення затримується.
— Саміт відбудеться, просто не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше, — сказав Орбан в ефірі телеканалу ATV.
За його словами, переговори “застрягли” на територіальному питанні, а Москва нібито прагне окупувати всю Донецьку область, перш ніж почати домовлятися про мир.
Саміт міністрів країн ЄС у Львові
У грудні до України прибудуть міністри з європейських справ провідних держав Євросоюзу, аби засвідчити підтримку заявки України на вступ до ЄС.
Як повідомляє Politico, неформальний саміт заплановано провести у Львові 10–11 грудня.
— Основна увага буде приділена прогресу України на шляху до членства в ЄС. Проведення зустрічі саме у Львові стане сигналом, що майбутнє України — в Євросоюзі, — йдеться у документі-запрошенні.
Європейські чиновники сподіваються, що саміт допоможе активізувати процес розширення ЄС, навіть попри опір Угорщини.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 358-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.