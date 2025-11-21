Увечері 20 листопада Росія завдала удару по Запоріжжю, а вночі проти 21 листопада під атакою опинилася Одеса.

Крім того, з’явилися повідомлення про вибухи в окупованому Криму та безпілотну атаку в Ростовській області РФ.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 21 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Атака на Запоріжжя

Увечері 20 листопада російські війська вдарили по одному з районів Запоріжжя.

За словами голови ОВА Івана Федорова, у місті пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхівок, зруйновані торговельні павільйони.

Крім того, на місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували.

Наразі відомо, що унаслідок атаки на Запоріжжя загинули п’ятеро людей, ще восьмеро отримали поранення.

Нічна атака на Одесу

У ніч проти 21 листопада під ударом опинилася й Одеса.

Як повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Лисак, ворог атакував один з районів міста.

Унаслідок атаки пошкоджено житловий будинок та одне з підприємств.

Крім того, постраждали четверо дорослих та одна дитина.

На місці тривають аварійно-рятувальні роботи.

Атаки в Ростовській області РФ

Уночі безпілотники атакували Чертковський і Шолоховський райони Ростовської області Росії.

За даними ЗМІ, у Чертковському районі пошкоджено опору ЛЕП. Як наслідок – без світла залишалися понад 200 будинків.

Пожежу, що виникла після падіння уламків, ліквідували. Станом на ранок 21 листопада електропостачання відновили.

Постраждалих серед населення немає.

Вибухи в окупованому Криму

Телеграм-канал Крымский ветер повідомляє про серію нічних вибухів у різних районах півострова.

За інформацією місцевих жителів:

у Феодосії вибух пролунали близько 01:53;

у Сакському районі фіксували гучні звуки та спалахи;

у районі аеродрому Саки в Новофедорівці була помітна потужна заграва.

Що саме стало причиною вибухів наразі невідомо.

Третя доба пошукових робіт після атаки на Тернопіль

У Тернополі триває ліквідація наслідків російського ракетного удару 19 листопада.

Уже третю добу рятувальники працюють безперервно — розбирають завали.

Станом на ранок 21 листопада вони знаходяться на рівні 5–6 поверхів зруйнованої частини будинку та обстежують кожен квадратний метр вручну, інструментами й спецтехнікою.

Кількість загиблих наразі зросла до 28 людей, серед них троє дітей. Ще 94 людини дістали поранень, включно з 18 дітьми.

Рятувальникам вдалося врятувати 48 людей, з них семеро дітей.

Однак, досі не вдалося встановити зв’язок із 16 людьми.

Пошукові заходи продовжуються.

Генштаб спростував заяви РФ про ситуацію в Куп’янську, Ямполі та на інших напрямках

У Генеральному штабі ЗСУ заявили, що інформація Росії про нібито повне взяття Куп’янська та Ямполя не відповідає дійсності.

Куп’янськ залишається під контролем України.

У місті та навколо нього тривають контрдиверсійні заходи із виявлення та ліквідації прониклих ДРГ.

Подібна ситуація — в районі Ямполя, де українські сили проводять пошуково-ударні дії.

Також у Генштабі назвали брехнею російські заяви про 80% контролю над Вовчанськом чи 70% Покровська.

У Покровську нині тривають пошуково-штурмові операції в умовах щільної міської забудови.

Паралельно організовуються нові маршрути забезпечення підрозділів до Покровська та Мирнограда

Зустріч Зеленського з фракцією

Під час зустрічі з депутатами парламентської більшості президент Володимир Зеленський окреслив ключові напрями роботи держави — дипломатичний, оборонний та законодавчий.

Глава держави наголосив, що парламент часів війни має залишатися дієздатним, а всі політичні сили повинні працювати на результат:

— Були різні, навіть чутливі питання. Але є головне — кожен має працювати на Україну. І будуть рішення, які це забезпечать, — зазначив Зеленський.

Серед першочергових завдань президент назвав налагодження стабільної взаємодії зі США та іншими партнерами щодо підтримки української армії, реалізації запланованих оборонних операцій і діпстрайків.

Зеленський провів переговори з представниками США щодо нового мирного плану

Президент України також зустрівся з міністром армії США Деном Дрісколлом.

Американська делегація передала бачення Вашингтона щодо нового мирного плану, який, за даними медіа, передбачає складні та болючі умови для України, включно з територіальними поступками.

Попри це, Зеленський не відхилив пропозицію, а погодився продовжити консультації.

В Офісі президента повідомили, що Україна висловила свої принципові позиції і готова працювати над документом, аби досягти справедливого завершення війни.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 367-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

