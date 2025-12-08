У Фастові на Київщині з’явиться нова будівля вокзалу. Таке рішення ухвалила АТ Укрзалізниця після оцінки наслідків нещодавніх обстрілів.

Про це повідомив міський голова Фастова Михайло Нетяжук.

Збудують новий вокзал у Фастові: що відомо

За словами Нетяжука, на період будівництва нового вокзалу у Фастові пасажирів обслуговуватимуть у тимчасовій модульній конструкції, яку встановлять безпосередньо на пероні.

Зараз дивляться

Саме там буде організована зона очікування та обслуговування людей, поки триватимуть основні роботи.

Проєкт майбутньої будівлі вокзалу у Фастові пройде процедуру публічного обговорення.

До формування технічного завдання та зовнішнього вигляду нового залізничного вокзалу у Фастові планують залучити жителів громади, щоб він відповідав потребам місцевих пасажирів.

Нагадаємо, що 6 грудня ворог атакував Фастів, завдавши значних руйнувань.

Тоді було пошкоджено інфраструктуру залізничного вузла, і вокзал Фастова фактично перестав функціонувати.

Згодом залізничники рух через станцію відновили — від понеділка сполучення з Києвом має працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, що уночі проти 8 грудня росіяни знову атакували Фастів дронами.

Унаслідок атаки загорілися покрівлі двох будівель загальною площею близько 1,5 тис. кв. м.

Також вибуховою хвилею було пошкоджено приватний будинок та адміністративні приміщення.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.