У Фастові демонтують пошкоджений вокзал та зведуть новий
У Фастові на Київщині з’явиться нова будівля вокзалу. Таке рішення ухвалила АТ Укрзалізниця після оцінки наслідків нещодавніх обстрілів.
Про це повідомив міський голова Фастова Михайло Нетяжук.
Збудують новий вокзал у Фастові: що відомо
За словами Нетяжука, на період будівництва нового вокзалу у Фастові пасажирів обслуговуватимуть у тимчасовій модульній конструкції, яку встановлять безпосередньо на пероні.
Саме там буде організована зона очікування та обслуговування людей, поки триватимуть основні роботи.
Проєкт майбутньої будівлі вокзалу у Фастові пройде процедуру публічного обговорення.
До формування технічного завдання та зовнішнього вигляду нового залізничного вокзалу у Фастові планують залучити жителів громади, щоб він відповідав потребам місцевих пасажирів.
Нагадаємо, що 6 грудня ворог атакував Фастів, завдавши значних руйнувань.
Тоді було пошкоджено інфраструктуру залізничного вузла, і вокзал Фастова фактично перестав функціонувати.
Згодом залізничники рух через станцію відновили — від понеділка сполучення з Києвом має працювати у штатному режимі.
Нагадаємо, що уночі проти 8 грудня росіяни знову атакували Фастів дронами.
Унаслідок атаки загорілися покрівлі двох будівель загальною площею близько 1,5 тис. кв. м.
Також вибуховою хвилею було пошкоджено приватний будинок та адміністративні приміщення.